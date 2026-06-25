Industrimedarbetare till Mora
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Montörsjobb / Mora Visa alla montörsjobb i Mora
2026-06-25
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering – och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer – i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företagetArbetsuppgifter
Är du intresserad av att arbeta inom industrin? Se hit! För kommande uppdrag i höst söker vi fler talanger till våra kunder i Mora, Rättvik och Leksand. Arbetsuppgifterna varierar och kan exempelvis innebära montering enligt instruktion, maskinövervakning som operatör eller arbete inom logistik där du förser monteringen med material och tar emot eller packar leveranser.
Arbetstiderna är förlagda till dagtid eller skift och uppstart sker efter behov.Profil
Oavsett uppdrag och kund letar vi efter dig som är nyfiken, pålitlig och vill framåt – vare sig du har flera års industrierfarenhet eller vill ta dina första steg mot arbete inom industri. Du tar ansvar för ditt arbete, trivs i samarbetet med andra samtidigt som du har god förmåga att självständigt driva ditt arbete framåt. Ett intresse för teknik eller praktiskt arbete hjälper dig in i rollen, men det viktigaste är din vilja att lära och utvecklas.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
Vid frågor, kontakta konsultchef Evelinn på evelinn.petersson@clwork.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Kyrkogatan 1 (visa karta
)
792 30 MORA Arbetsplats
Clockwork Kontakt
Evelinn Petersson evelinn.petersson@clwork.se +46 70 821 53 17 Jobbnummer
9978482