Industrimedarbetare sökes till Vislanda
2026-03-11
PULS skapar mångfald, möten & möjligheter för just DIG!
Puls är ett företag som värdesätter både personal och kunder, och vi strävar efter att matcha rätt arbetsplats för både arbetssökande och företag. Vi erbjuder konsulter flexibilitet och trygghet i deras arbete och hjälper dig att komma ut på arbetsmarknaden. Vår drivkraft, tillgänglighet, snabbhet och kompetens ger både kunder och personal en känsla av att vara "rätt från start". Vi betjänar kunder i hela GGVV-regionen från våra kontor i Anderstorp, Värnamo och Ljungby.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på Puls Bemanning & Rekrytering och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning. Är du vår nästa stjärna?
För att lyckas i dessa roller är det viktigt att du är en flexibel, ambitiös, noggrann ochansvarsfull person. Vi letar efter individer som är självgående och kan ta initiativ när detbehövs. Du hanterar att jobba under tidspress och har en vilja att utvecklas och bli bra på det
du gör. Det är viktigt att du trivs med att jobba i grupp och vara en lagspelare.
För att vara framgångsrik i rollen förväntar vi oss att du har goda kunskaper i svenska och
engelska, både i tal och skrift. För att lyckas i denna roll är det viktigt att du är händig.
Det är även meriterande med truck och traverskort.
Vi söker bland annat montörer och truckförare på dagtid.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
