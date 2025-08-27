Industrimedarbetare sökes!
2025-08-27
Dina arbetsuppgifter
Till vårt kundföretag som är verksam inom metallindustrin i Halmstad söker vi nu Industrimedarbetare. Arbetet är varierande och innefattar arbetsuppgifter såsom montering, kapning, slipning och truckkörning. Vidare kan det förekomma arbetsuppgifter med företagets produktionsmaskiner där arbetsuppgifterna består av att övervaka avdelningens maskiner, ställa om maskiner, fylla på material samt lättare service och underhåll. Du kommer ha ett nära samarbete med dina kollegor i produktionen.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som har någon form av industribakgrund sedan tidigare. Exempelvis har du tidigare arbetat i en verkstadsmiljö, alternativt gått en teknisk eller praktisk utbildning. Du har inget emot att arbeta fysiskt med kroppen. Krav för tjänsten är att du har truckkort och erfarenhet av att köra motviktstruck (B1). Meriterande om du har Fyrvägstruckkort (B6).
Gillar du exempelvis att skruva och meka på fritiden ses det som en fördel. Du som person är ansvarstagande och tycker om att lämna ifrån dig ett gott utfört arbete. Du är noggrann och levererar en hög kvalitetsnivå på produkterna du producerar.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt.
Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
