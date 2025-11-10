Industrimedarbetare | Lernia | Skövde
Lernia Bemanning AB / Montörsjobb / Skövde
2025-11-10
Just nu söker vi industrimedarbetare till uppdrag hos våra kunder i Skövde. Här får du chansen att arbeta med spännande uppdrag inom industrisektorn. Utveckla dina färdigheter och väx i din yrkesroll tillsammans med oss!Publiceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
Tjänsten som industrimedarbetare kan innefatta varierande arbetsuppgifter, till exempel arbete på en linje där du monterar olika typer av komponenter. Du ansvarar för att övervaka maskiner, kvalitetskontroller samt materialhantering. Även truckkörning är en vanligt förekommande arbetsuppgift. Du samarbetar nära med kollegor för att säkerställa att dagliga produktionsmål uppnås.
Arbetet är förlagt på heltid, arbetstider kan variera.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har ett intresse för praktiska och tekniska arbetsuppgifter. Du är noggrann, ansvarstagande och har en stark vilja att utvecklas. Förmåga att arbeta både självständigt och i team är avgörande för att trivas i denna dynamiska arbetsmiljö.
Krav för tjänsten är körkort B
Meriterande
Det är meriterande med tidigare industrierfarenhet från tillverkningsindustrin som montör eller operatör. Vi värderar också en positiv inställning, flexibilitet och ett lösningsorienterat arbetssätt. Truckkort är starkt meriterande.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
