Industrimedarbetare | Lernia Bemanning| Värnamo

2025-09-04
Är du redo att ta nästa steg i din karriär som industriarbetare? Vår kund söker engagerade och pålitliga medarbetare till sin växande verksamhet i Jönköping med omnejd. Ta chansen att bli en del av ett dynamiskt team där ditt arbete gör skillnad varje dag.Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Som industriarbetare hos vår kund kommer du att ansvara för produktionen av kökskomponenter i trä. Dina arbetsuppgifter innefattar att hantera och övervaka maskiner, utföra kvalitetskontroller och sköta materialhantering. Arbetet är skiftbaserat, vilket innebär att du kommer att arbeta i 2-skift. Ditt fokus kommer att ligga på att säkerställa effektivitet och noggrannhet genom hela produktionsprocessen för att garantera hög kvalitet på de slutliga produkterna.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har grundläggande teknisk utbildning och erfarenhet av arbete inom industri. Du bör ha god förståelse för säkerhetsföreskrifter och kvalitetsstandarder samt praktisk erfarenhet av att hantera verktyg och maskiner. Erfarenhet av att arbeta i team och förmåga att följa instruktioner noggrant är avgörande. Du behöver ha grundläggande kunskaper i svenska, både i tal och skrift, för att säkerställa effektiv kommunikation på arbetsplatsen.
Meriterande
Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom industri som montör eller med CNC-maskiner, vilket ger dig en fördelaktig insikt i arbetsprocesserna. Utbildning inom mekanik eller produktionsteknik kan också vara en fördel, liksom erfarenhet av att arbeta med kvalitetskontroll. Möjlighet att hantera flera uppgifter samtidigt och anpassa sig till förändringar är värdefullt.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hanna Avonds på hanna.avonds@lernia.se
. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9492943