Industrimedarbetare
2026-04-07
Puls Bemanning & Rekrytering är ett lokalt och kraftfullt företag som är måna om både personal och kunder. Vårt fokus ligger i att ge dig som konsult en flexibilitet och trygghet i ditt arbete. Vi är uppskattade för vårt driv, tillgänglighet, snabbhet och kompentens. Puls kunder finns i hela GGVV- regionen samt Ljungby kommun och där du hittar våra kontor i Anderstorp, Värnamo och Ljungby.
Tar du studenten eller examen i sommar och söker ditt första jobb?Vi på Puls Bemanning & Rekrytering söker nu aktivt nya medarbetare till flera av våra kundföretag i GGVV-regionen och Ljungby kommun.
Detta är en perfekt möjlighet för dig som vill få in en fot i arbetslivet och starta din karriär inom industri, produktion eller lager.Jobba som bemanningskonsult via PULS
Som anställd hos oss får du chansen att arbeta hos olika företag i regionen. Vi matchar dig mot uppdrag i bland annat:
Gislaved Gnosjö Värnamo Vaggeryd / Skillingaryd Ljungby kommun

Publiceringsdatum: 2026-04-07

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag och kan till exempel vara:* Maskinoperatör inom produktion* Montering och industrijobb* Lagerarbete och orderplock* Packning och logistik
Arbetstider kan vara både dagtid och skift.Ansökan:Sök redan idag och ta chansen att vara en del av vårt fartfyllda team!Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss. Kontaktuppgifter för detta jobb
För mer information eller frågor om tjänsterna, vänligen kontakta Lisa Johansson på073-422 68 78 eller lisa@pulsbemanning.se
.Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team!
PULS skapar mångfald, möten & möjligheter för just DIG!
Puls är ett företag som värdesätter både personal och kunder, och vi strävar efter att matcha rätt arbetsplats för både arbetssökande och företag. Vi erbjuder konsulter flexibilitet och trygghet i deras arbete och hjälper dig att komma ut på arbetsmarknaden. Vår drivkraft, tillgänglighet, snabbhet och kompetens ger både kunder och personal en känsla av att vara "rätt från start". Vi betjänar kunder i hela GGVV-regionen från våra kontor i Anderstorp, Värnamo och Ljungby.När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på Puls Bemanning & Rekrytering och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.
Är du vår nästa stjärna?
För att lyckas i denna roll är det viktigt att du är en flexibel, ambitiös, noggrann ochansvarsfull person. Vi letar efter individer som är självgående och kan ta initiativ när detbehövs. Du hanterar att jobba under tidspress och har en vilja att utvecklas och bli bra på detdu gör. Det är viktigt att du trivs med att jobba i grupp och vara en lagspelare.För att vara framgångsrik i rollen förväntar vi oss att du har goda kunskaper i svenska ochengelska, både i tal och skrift. För att lyckas i denna roll är det viktigt att du är händig. Det är även meriterande med truck och traverskort, samt erfarenhet av ritningsläsning.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personaluthyrning, Logistik & Service Anderstorp
(org.nr 556803-3343), https://www.pulsbemanning.se/
331 37 VÄRNAMO Arbetsplats
Puls Bemanning & Rekrytering AB-Anderstorp Kontakt
Säljande konsultchef
Lisa Johansson lisa@pulsbemanning.se +46734226878 Jobbnummer
9838515