Industrimedarbetare
2025-09-01
Utvecklas som produktionsmedarbetare hos K-Prefab i Strängnäs!
OM TJÄNSTEN
I den här rollen blir du en del av vårt grymma produktionsteam som nu ska växa ytterligare. Erfarna produktionsledare finns på plats, och en av dem kommer att vara din närmaste chef. Dessutom får du stöd av förmän som dagligen hjälper och coachar dig i ditt arbete.
Dina arbetsuppgifter innefattar att tillverka formar, armera, isolera och gjuta olika typer av betongelement enligt ritningar och kvalitetskrav. Teamet arbetar i olika stationer, exempelvis väggar, armering och bjälklag, vilket ger dig möjlighet att specialisera dig inom ett område om du har särskilt intresse för det.
Du får:
Du får en introduktion och praktisk handledning av erfarna kollegor på plats. Vill man utvecklas så finns stora möjligheter att göra det i vårt företag. Tjänsten är på 6-månader med möjlighet att bli övertagen av K-prefab som vidare kan leda till fastanställning.
VI LETAR EFTER DIG SOM
Behärskar svenska flytande i både tal och skrift.
Har gymnasieutbildning.
Har B-körkort.
Bor i eller nära Strängnäs.
Meriterande:
Utbildning inom ritning eller konstruktion.
Innehav av travers- och/eller C-körkort.
Personligheten är en egenskap vi ställer stor vikt på: Är du Noggrann, Ansvarstagande och teamplayer då är denna tjänst för dig!
REKRYTERINGSPROCESSEN
Rekryteringen sköts av Arena Personal, och alla frågor om tjänsten ska riktas dit. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att annonsen kan tas bort när vi har fått tillräckligt många kandidater till slutskedet.
OM K-PREFAB
K-Prefab tillverkar prefabricerade betongelement skräddarsydda efter kundens behov. Produktionen sker inomhus i fabriker runt om i Sverige, och elementen levereras färdiga för montering direkt till byggarbetsplatser. Betongelementen kan förses med grundmålning, fönster och installationer för el, ventilation och VVS, vilket gör att byggprocessen går snabbt och smidigt - som att sätta ihop stora byggklossar.
Enligt avtal
Lönetyp: Timlön
kl. 07.00-16.00 Heltid
Albert Eriksson albert.eriksson@arenapersonal.com 0791420571
9485864