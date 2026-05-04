Industrilärare
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
På Sandvikens gymnasieskola gör vi varandra bättre!
Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med höga förväntningar på alla. Du som medarbetare har en nyckelroll. Med kompetens och engagemang arbetar vi tillsammans för att varje elev ska nå sina mål och känna trygghet och glädje i skolan.
Sandvikens kommun har en lång tradition av satsning på IT och varje elev har sin egen dator. Vi ser digital kompetens som ett redskap för skapande, kommunikation och samarbete.
Hos oss får du som medarbetare tillgång till:
• egen arbetsdator
• digital lärplattform
• digitala stödsystem för systematiskt kvalitetsarbete
• möjlighet till semesterväxling till fler semesterdagar (vid semestertjänst)
• friskvårdsbidrag
• Pulsen, en av Sveriges bästa personalföreningar
Dessutom får du ta del av ett strukturerat förvaltningsgemensamt värdegrundsarbete och du får arbeta i en lagom stor kommun där du är delaktig i besluten.
Arbetsuppgifter
Som yrkeslärare hos oss undervisar du elever inom skärande bearbetning. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån gällande styrdokument.
Du bidrar genom att:
* Motivera och leda eleverna till goda studieresultat
* Vara mentor och sätta upp mål tillsammans med eleverna
* Aktivt delta i skolans utvecklingsarbete
* Skapa och upprätthålla goda kontakter med branschen
* Integrera digitala verktyg i undervisningen för att stödja lärandet
Vi gör varandra bättre genom att:
* Dela kunskap och erfarenheter i arbetslaget
* Stötta varandra i utvecklingen av undervisningen
* Ha ett öppet och inkluderande arbetsklimatKvalifikationer
För att lyckas i rollen krävs att du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med både elever och kollegor. Din yrkeserfarenhet är en viktig grund och vi söker dig som vill använda den för att lära ut och förbereda ungdomar för deras framtida yrkesliv. Rollen innebär att planera och organisera arbetet på ett strukturerat sätt, med ansvar för lektioner och elevernas utveckling. Skolan utvecklas ständigt, därför är det en fördel om du är öppen för nya idéer och arbetssätt och vill bidra när förändringar sker.
För uppdraget krävs:
* Yrkeslärarexamen/lärarlegitimation eller vilja att läsa in den under anställningen
* Dokumenterad branscherfarenhet med goda yrkeskunskaper inom området
* Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Det är meriterande om du har erfarenhet av pedagogiskt arbete eller tidigare tjänst som yrkeslärare. Även god datorvana och förmåga att använda digitala verktyg i undervisningen är en fördel.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/219". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346)
811 80 SANDVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sandvikens kommun, Gymnasieskolan Kontakt
Sveriges Lärare
Anette Almström Kovacic anette.almstrom-kovacic@edu.sandviken.se 070-912 08 49 Jobbnummer
