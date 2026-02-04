Industrilackerare sökes till MPA Måleriproduktion!
Uniflex AB / Lackerarjobb / Västerås
2026-02-04
Publiceringsdatum2026-02-04
Vi söker nu efter industrilackerare till MPA Måleriproduktion i Västerås. MPA Måleriproduktion AB grundades år 1986 och är ett familjeägt bolag med säte i Västerås. MPA Måleriproduktion utför industrilackering och rostskydd för all typ av industriella produkter samt större fordon.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Vi söker en person som vill jobba i produktion och har erfarenhet eller utbildning av lackering. Kanske är du redan utbildad industrilackerare, eller så kanske du har andra liknande erfarenheter inom lackering. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av: för- och efterarbete till målningsprocessen såsom maskering, avmaskering och paketering samt lackering.
Start: Omgående
Arbetstiderna är förlagda till 2-skift, mån-fre 05:30-14:00 samt mån-tors 14:00-23:30
Vem är du?
Det viktigaste för denna tjänst är din personliga inställning och att du har viljan och drivet att vilja utvecklas. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom lackering.
Vi söker efter en engagerad och ansvarstagande person. Vi ser gärna att du är initiativtagande och lösningsorienterad. Jobbet sker till viss del enskilt, men kan även ske tillsammans med kollegor. Det är därav viktigt att du trivs med att arbeta både enskilt och i grupp.
Truck- och traverskort är meriterande men inte ett krav.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
