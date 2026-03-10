Industrielektriker tillverkande industri-Eslöv
Processbemanning Svenska AB / Elektrikerjobb / Eslöv Visa alla elektrikerjobb i Eslöv
2026-03-10
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Eslöv
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige
Vi söke för kunds räkning, en erfaren industrielektriker som vill vara med och säkerställa högsta nivå av elsäkerhet i en modern och utvecklande tillverkningsmiljö. Rollen är bred och ansvarsfull, och du blir en viktig del i ett engagerat underhållsteam med automationsspecialister, elingenjörer och mekaniker.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Som industrielektriker kommer du att ha en central roll i att upprätthålla och utveckla fabriken ur ett elsäkerhetsperspektiv. Du ansvarar för att allt elarbete, både på äldre och nyare utrustning, utförs enligt gällande standarder och säkerhetsföreskrifter. Arbetet innebär att planera och utföra både förebyggande och avhjälpande underhåll, samtidigt som du aktivt identifierar och minimerar elsäkerhetsrisker.
Du kommer att rapportera och dokumentera avvikelser, följa upp inspektioner samt driva och implementera handlingsplaner. I rollen ingår även ett samordningsansvar för all elsäkerhet i fabriken, liksom att utbilda och stötta teamet i säkerhetsfrågor. På så sätt blir du en nyckelperson i arbetet med att skapa en trygg och säker arbetsmiljö.Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har:
• Minst 5 års erfarenhet som industrielektriker och/eller elsäkerhetsledare, gärna inom tillverkande industri
• ESY-certifikat eller relevant utbildning inom elteknik/elsäkerhet
• Dokumenterad erfarenhet av riskbedömningar och utveckling av säkerhetsrutiner
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skriftDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är ansvarstagande, självständig och lösningsorienterad med högt säkerhetstänk. Du har en prestigelös inställning, gillar att samarbeta och är nyfiken på teknik och utveckling.
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6536617-1883720". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9787651