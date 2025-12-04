Industrielektriker till Tenneco i Mölnlycke
2025-12-04
Vi söker Industrielektriker till Tenneco i Mölnlycke!
Har du några års erfarenhet av att arbeta som Industrielektriker och nyfiken på en ny utmaning? Vi söker dig som vill bli en del av vårt team på Tenneco i Mölnlycke, där vi strävar efter att leverera produkter och kundbemötande i världsklass!
Tenneco-koncernen är ett globalt företag som tillverkar produkter till motorindustrin och tillsammans är vi mer än 70 000 anställda. Med varumärkena Daros och Goetze är Tenneco världsledande inom utveckling och tillverkning av kolvringar till stora marina motorer. Produkterna som produceras i Mölnlycke tillämpas inom segmenten container-, bulk- samt tankfartyg. Daros historia går tillbaka till 1800-talet och företagets ledande position är sprungen ur varvsepoken i Göteborg. Tenneco utgör numera en modern produktionsanläggning i Mölnlycke.
Om rollen
Som industrielektriker hos oss på Tenneco kommer du att arbeta med varierande och utmanande arbetsuppgifter inom elektriskt underhåll. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Felsökning, reparation och underhåll av elektrisk utrustning.
Frånkoppling och service av elektriska system i anläggningen.
Aktivt deltagande i utvecklingen av Tenneco Daros produkter genom din el-tekniska kompetens.
Arbetet är självständigt men sker i nära samarbete med kollegor från flera avdelningar. Du kommer tillhöra ett team på sex personer inom underhåll, och arbeta aktivt för att säkerställa den dagliga driften.
Formella krav
God svenska och engelska, både i tal och skrift
Allmän behörighet lågspänning (el/teknisk linje, påbyggnad behörighet)
Minst två års erfarenhet av arbete som industrielektriker
Kunskap om automation och erfarenhet av PLC-system
Flexibilitet att arbeta varierande tider om verksamheten kräver det
Meriterande
ABB-robotar, programmering
Van användare i vissa IT-verktyg, t ex PLC-system, Allen Bradley, Siemens, Mitsubishi
Erfarenhet av att arbeta i underhållssystem (Mainter t ex)
Erfarenhet av processnätverk t.ex TCPIP, Profibus
Personliga egenskaper för att lyckas i rollen
Förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter
God samarbetsförmåga
Självständig
Förmåga att ta egna initiativ
Noggrann
Om du uppfyller ovanstående krav och tror att du har vad som krävs för rollen som Industrielektriker hos Tenneco i Mölnlycke, välkommen med din ansökan redan idag!
Har du frågor om tjänsten så är du välkommen att kontakta rekryterande chef Jonathan Rinvall på jonathan.rinvall@tenneco.com
, eller HR, Jenny Wickander, jenny.wickander@tenneco.com
.
Vänta inte med att skicka in din ansökan, vi håller intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 6 januari. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
