Industrielektriker till Scan i Linköping!
Framtiden i Sverige AB / Elektrikerjobb / Linköping
2025-09-09
Vill du vara med och hålla livsmedelsproduktionen i rullning hos ett av Sveriges mest välkända varumärken?
Om rollen
Som industrielektriker hos Scan får du arbeta med underhåll, felsökning och reparation av el- och automationssystem inom deras livsmedelsproduktion. Du kommer vara en del av deras tekniska team och bidra till att produktionen rullar utan avbrott.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Felsökning och reparation av elinstallationer och styrsystem
• Förebyggande underhåll
• Medverkan vid installation av ny utrustning
• Dokumentation och förbättringsarbete
Du erbjuds
• Arbete på ett stabilt företag med starkt varumärke och lång historia
• Utmanande och varierande arbetsuppgifter
• Möjlighet till kompetensutveckling
• Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Vem är du?
Vi söker dig som är en nyfiken lagspelare som tycker om problemlösning. Du har ett högt säkerhetstänk och vill bidra till ett positivt arbetsklimat.
Skallkrav
• Elutbildning samt ECY-certifikat
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Meriterande är om du har ett mekaniskt intresse samt erfarenhet från industri, service eller installation.
Om Scan
Scan Sverige är landets ledande kött- och charkuteriföretag som ägs av Lantmännen. Tillsammans med deras 1 800 medarbetare och 6 000 leverantörer arbetar de för en ökad och mer hållbar svensk köttproduktion. Verksamhet finns i hela landet, med produktionsanläggningar i Linköping, Skara, Halmstad och Kristianstad.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du att bli direktanställd hos Scan.
Rekryteringsprocess
Urval sker löpande
Intervju (Framtiden)
Referenstagning
Intervju med aktuell chef på Scan
Rundtur och träffa teamet
Publiceringsdatum2025-09-09
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: 100% heltid
Arbetstider: Dagtid, 2-skift eller 3-skift beroende på avdelning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
Framtiden AB
Christian Jonsson christian.jonsson@framtiden.com
