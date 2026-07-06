Industrielektriker till Perstorp Specialty Chemicals
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2026-07-06
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Vill du arbeta med elektriskt underhåll i en komplex och säkerhetsfokuserad industrimiljö där din kompetens gör verklig skillnad varje dag?
Till vår underhållsavdelning i Perstorp söker vi nu en elektriker med inriktning mot industriunderhåll. Hos oss blir du en viktig del av underhållsorganisationen på en kemisk processindustri där driftsäkerhet, säkerhet och ständiga förbättringar står i centrum.
Som elektriker rapporterar du till Underhållschef El & Instrument och ingår i ett engagerat team inom el- och instrumentunderhåll. Rollen är bred och varierad, med arbetsuppgifter kopplade till underhåll, projekt, fastighet och förbättringsarbete i våra processanläggningar och stödfunktioner.
Om rollen
I rollen arbetar du både förebyggande och avhjälpande med elunderhåll. Du är med och säkerställer att våra anläggningar fungerar tryggt, effektivt och enligt gällande krav. Vardagen består av planerade arbeten, akuta felsökningar, installationer, idrifttagningar och förbättringar kopplade till både process och säkerhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir bland annat att:
Samordna, planera, bereda och utföra elunderhåll inom processanläggningar.
Arbeta med förebyggande underhåll, felsökning och akuta åtgärder.
Medverka vid idrifttagning, utcheckning och kontroll före driftsättning.
Delta i förbättringsarbete kopplat till underhållsprocesser, instruktioner, driftsäkerhet och arbetsmiljö.
Stötta vid framtagande av kostnadsberäkningar samt vid behov planera inköp.
Aktivt bidra till säkerhetsarbetet med fokus på arbetsmiljö, personsäkerhet och yttre miljö.
Dokumentera och följa upp arbeten i vårt underhållssystem SAP.
Utöver detta ingår även arbete med olika sorters PLC och styrsystem.
I tjänsten ingår beredskap enligt schema.
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom el, alternativt motsvarande relevant arbetslivserfarenhet. Du har flera års erfarenhet som elektriker, industrielektriker eller från arbete med industri- eller fastighetsunderhåll.
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som arbetar strukturerat och metodiskt, med ett starkt säkerhetstänk och ett gott ordningssinne. Du är noggrann, tar ansvar och tänker igenom konsekvenserna innan du agerar. Samtidigt är du lösningsorienterad, initiativrik och trivs med att arbeta nära driftpersonal, projekt, entreprenörer och andra yrkesgrupper.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av eller kunskap inom något av följande:
Industriella elanläggningar och felsökning i processmiljö.
Elfördelning, elinstallationsregler och gällande standarder.
Högspänningsanläggningar.
SSG, ESA, ATEX eller liknande industrikrav.
SAP eller annat underhållssystem.
SAP-erfarenhet är meriterande, men inget krav. För tjänsten krävs B-körkort.
Vi erbjuder
Hos Perstorp får du en ansvarsfull och utvecklande roll i en högteknologisk industrimiljö med starkt fokus på säkerhet, kvalitet och förbättringar. Du blir en del av ett kunnigt team där vi hjälper varandra, delar erfarenheter och arbetar tillsammans för att skapa en trygg och driftsäker anläggning.
En säker och trivsam arbetsmiljö är en av våra viktigaste frågor. Vi arbetar aktivt med säkerhet, hälsofrämjande åtgärder och ett arbetssätt där pålitlighet, ansvarstagande och viljan att göra saker bättre är centrala delar av vardagen.
Goda försäkrings-och tjänstepensionsvillkor.
Vi anser att balans i livet är en förutsättning för att känna arbetsglädje och engagemang. Vi stödjer också friskvård och träningsmöjligheter på arbetsplatsen.
Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Perstorp. Arbetstiden är dagtid och beredskap ingår enligt schema.
Eftersom att Perstorp Specialty Chemicals har nolltolerans gällande alkohol-och drogpåverkan på arbetstid är alkohol-och drogtestning innan anställning obligatoriskt. Det kan även förekomma slumpvisa tester under anställningen.
Tillträde: Löpande enligt överenskommelse.
Låter det intressant?
Har du frågor eller vill du veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Jonatan Johansson, Underhållschef El & Instrument: jonatan.johansson@perstorp.com
Vi kommer att påbörja urval och intervjuer i början på augusti. Vi ser framemot din ansökan!
Vi behandlar alla kandidater lika: Om du är intresserad, vänligen ansök via vårt ansökningssystem. Detta kommer att säkerställa att kandidatupplevelsen är smidig och rättvis för alla.
Övrig information
Vill du komma i kontakt med en facklig representant kan du kontakta Per Igglund (Akademikerna) per.igglund@perstorp.com
, Rickard Martinsson (Unionen) rickard.martinsson@perstorp.com
, eller Rebecka Lundell (IF Metall) rebecka.lundell@perstorp.com
Om Perstorp Perstorp tror på att förbättra vardagen, så att den blir säkrare, bekvämare och mer miljövänlig för miljarder människor över hela världen. Som ett världsledande specialkemikalieföretag bidrar våra innovationer med väsentliga egenskaper till en mängd olika produkter som används varje dag, överallt. Du hittar oss i allt från din bil och mobiltelefon till vindkraftverksparken och den lokala mjölkbonden. Enkelt sagt, vi arbetar för att göra bra produkter ännu bättre, med en tydlig hållbarhetsagenda.
Perstorp grundades 1881, våra innovativa produkter och lösningar bygger på mer än 140 års erfarenhet och representerar en komplett kedja av lösningar inom organisk kemi, processteknik och applikationsutveckling. Perstorp har cirka 1 500 anställda och tillverkningsenheter i Asien, Europa och Nordamerika.
Site Perstorp, belägen i södra Sverige, är en av Perstorpkoncernens största tillverkningsanläggningar som varit i drift sedan 1881. Bas- och specialpolyoler, formiater, organiska syror och formalin är de främsta produkter som tillverkas i Perstorp. Läs mer på www.perstorp.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8021894-2087025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perstorp Holding AB
(org.nr 556667-4205), https://careers.perstorp.com
Perstorp Industrial Park (visa karta
)
284 80 PERSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Perstorp Group Jobbnummer
9993510