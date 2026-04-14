Industrielektriker till Orkla
2026-04-14
Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
Orkla i Eslöv fortsätter satsa!
Är du vår nästa nyckelspelare? Orkla Foods Sverige i Eslöv söker nu drivna och lösningsorienterade Industrielektriker till vårt tekniska team. Vi är en modern livsmedelsfabrik i en spännande utvecklingsfas där vi satsar framåt och investerar stort i modernisering, nya projekt och automatisering. Du får en viktig roll i att säkerställa en trygg, effektiv och driftsäker produktion.
Som en del av Orkla, en av Nordens ledande livsmedelsproducenter, blir du en del av en trygg, välkänd och framåtblickande arbetsgivare med stor möjlighet att påverka och växa.
Som industrielektriker arbetar du nära både produktions- och underhållsteamet för att säkerställa en trygg, effektiv och driftsäker fabrik. Du får en viktig roll i att prioritera underhållsinsatser, lösa problem direkt i produktionen och bidra till våra långsiktiga förbättringsarbeten.
Vi söker dig som är självgående, noggrann och gillar att lösa tekniska problem. Du är serviceinriktad, en lagspelare och har ett starkt säkerhetstänk.
Beredskap förekommer var 6:e vecka, max en timmes inställelsetid till vår fabrik i Eslöv. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta ständig natt i första hand men söker även elektriker till 2-skift eller dagtid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Orkla Foods Sverige AB, är på heltid, och anställningen inleds som en provanställning.
Vi söker även underhållstekniker till antingen ständig natt, 2-skift eller dagtid.
I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringskonsult Nadia Milotti på tel. 076-8554059 eller via mail Nadia.Milotti@randstad.se
. Varmt välkommen med din ansökan, urval och intervjuer görs löpande! Orkla längtar efter dig!
Ansvarsområden
Felsökning och problemlösning inom el, automation och styrsystem
Installationer, reparationer och löpande el underhåll på produktionsutrustning
Förebyggande och avhjälpande underhåll enligt plan
Arbete med märksystem, förpackningsmaskiner och styrutrustning
Delta i förbättringsprojekt och utveckla metoder och arbetssätt
Vara ett tekniskt stöd i el relaterade frågor
Utföra visst automationsarbete (ej krav på att vara automationstekniker)
Arbeta för en säker arbetsmiljö och stabil produktionKvalifikationer
El-utbildning på gymnasienivå (gärna med inriktning mot industri, automation eller styr- och reglerteknik).
Erfarenhet av el-scheman, PLC-system, pneumatik och el-mekanik.
God datorvana och behärskar svenska och engelska.
Erfarenhet av SAP är meriterande
ECY-certifikat är önskvärtOm företaget
Orkla Foods Sverige AB
Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. Vi är en lokal samhällsaktör som med våra 1500 medarbetare gör skillnad och bidrar till en mer hållbar och hälsosam vardag. Ca 90 procent av den mat och dryck vi säljer i Sverige tillagar vi lokalt på någon av våra 7 anläggningar i Eslöv, Fågelmara, Kumla, Kungshamn, Tollarp, Vansbro och Örebro. Vi går i täten för hållbar produktutveckling och innovation genom våra välkända varumärken som Felix, Grandiosa, Abba, Kalles, BOB, Ekströms, Risifrutti, Önos, FUN Light, Anamma, Krögarklass, och Paulúns. Vi har en omsättning på cirka 6 miljarder kronor och vårt huvudkontor i Malmö. Vår vision är att vi vill skapa "En bättre vardag" genom att leva upp till våra värdeord - modig, pålitlig och inspirerande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
241 38 ESLÖV Arbetsplats
Orkla Foods Sverige AB Kontakt
Nadia Milotti nadia.milotti@randstad.se +46768554059
