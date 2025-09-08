Industrielektriker till ny toppmodern fabrik

Next Level Employment AB / Elektrikerjobb / Katrineholm
2025-09-08


Vill du vara med från start och bygga framtidens elektronikindustri? Nu söker vi på Next level employment en industrielektriker till vår kunds helt nya, högteknologiska fabrik för förädling av elektronik och elektroniska produkter.

Om rollen
Som industrielektriker här får du en unik möjlighet att vara med redan under uppstarten av verksamheten. Du blir en nyckelperson i att säkerställa att produktion fungerar optimalt - från installation och driftsättning till löpande underhåll och felsökning.

2025-09-08

Arbetsuppgifter
• Installation, service och underhåll av el- och automationsutrustning
• Felsökning och reparation vid driftstörningar
• Delta i uppbyggnaden av nya produktionslinjer och maskiner
• Bidra till ständiga förbättringar och ökad driftsäkerhet

Vi söker dig som
• Är utbildad elektriker, gärna med inriktning industri/automation
• Har några års erfarenhet från industri, produktion eller liknande
• Trivs i en miljö där innovation, teknik och utveckling står i fokus
• Är lösningsorienterad, ansvarstagande och gillar att arbeta både självständigt och i team

Vi erbjuder
• En chans att vara med och forma en helt ny fabrik i framkant av elektronikförädling
• En framtidssäker arbetsplats med modern teknik och innovativa lösningar
• Stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll
• En arbetsmiljö präglad av framåtanda, samarbete och engagemang

Placering: Katrineholm
Tillträde: Enligt överenskommelse

Är du redo att ta nästa steg i din karriär och vara med på en spännande resa?
Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: sabina@nlegroup.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Industrielektriker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Next Level Employment AB (org.nr 556853-4126)
641 51  KATRINEHOLM

Arbetsplats
Katrineholm

Kontakt
Konsultchef
Sabina Berg
sabina@nlegroup.se
0737737885

Jobbnummer
9496955

