Industrielektriker till ny toppmodern fabrik
2025-09-08
Vill du vara med från start och bygga framtidens elektronikindustri? Nu söker vi på Next level employment en industrielektriker till vår kunds helt nya, högteknologiska fabrik för förädling av elektronik och elektroniska produkter.
Om rollen
Som industrielektriker här får du en unik möjlighet att vara med redan under uppstarten av verksamheten. Du blir en nyckelperson i att säkerställa att produktion fungerar optimalt - från installation och driftsättning till löpande underhåll och felsökning.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
• Installation, service och underhåll av el- och automationsutrustning
• Felsökning och reparation vid driftstörningar
• Delta i uppbyggnaden av nya produktionslinjer och maskiner
• Bidra till ständiga förbättringar och ökad driftsäkerhet
Vi söker dig som
• Är utbildad elektriker, gärna med inriktning industri/automation
• Har några års erfarenhet från industri, produktion eller liknande
• Trivs i en miljö där innovation, teknik och utveckling står i fokus
• Är lösningsorienterad, ansvarstagande och gillar att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder
• En chans att vara med och forma en helt ny fabrik i framkant av elektronikförädling
• En framtidssäker arbetsplats med modern teknik och innovativa lösningar
• Stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll
• En arbetsmiljö präglad av framåtanda, samarbete och engagemang
Placering: Katrineholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och vara med på en spännande resa?
Skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: sabina@nlegroup.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Industrielektriker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Next Level Employment AB
(org.nr 556853-4126)
641 51 KATRINEHOLM Arbetsplats
Katrineholm Kontakt
Konsultchef
Sabina Berg sabina@nlegroup.se 0737737885 Jobbnummer
9496955