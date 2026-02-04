Industrielektriker till kund i Flen
Nu söker vi dig som Industrielektriker till kund i Flen!Dina ansvarsuppgifter:
Underhåll
Förebyggande underhåll
Felsökning
Ge support till skiftteamen

Kvalifikationer
Bakgrund inom el/teknik, automation och mekanik
AL - Auktorisation lågspänning (tidigare ABL - Allmän behörighet lågspänning)
God erfarenhet inom industriteknisk felsökning av maskiner och produktionsutrustning
God erfarenhet inom systematisk felsökning
God erfarenhet att läsa el-schema
Erfarenhet av maskinelektriska och mekaniska reparationsarbeten
Tekniskt intresse
Datakunskap inom Officepaketet
Svenska och engelska i tal och skriftÖvrig information
Placeringsort: Flen
