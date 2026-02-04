Industrielektriker till kund i Flen

Arena Personal Sverige AB / Elektrikerjobb / Flen
2026-02-04


Nu söker vi dig som Industrielektriker till kund i Flen!Dina ansvarsuppgifter:
Underhåll

Förebyggande underhåll

Felsökning

Ge support till skiftteamen

Publiceringsdatum
2026-02-04

Kvalifikationer
Bakgrund inom el/teknik, automation och mekanik

AL - Auktorisation lågspänning (tidigare ABL - Allmän behörighet lågspänning)

God erfarenhet inom industriteknisk felsökning av maskiner och produktionsutrustning

God erfarenhet inom systematisk felsökning

God erfarenhet att läsa el-schema

Erfarenhet av maskinelektriska och mekaniska reparationsarbeten

Tekniskt intresse

Datakunskap inom Officepaketet

Svenska och engelska i tal och skrift

Övrig information
Placeringsort: Flen
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Norra Kungsgatan 9 (visa karta)
642 37  FLEN

Arbetsplats
Arena Personal

Jobbnummer
9722295

