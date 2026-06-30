Industrielektriker till Clas Ohlson
Dala Industrisupport AB / Elektrikerjobb / Leksand Visa alla elektrikerjobb i Leksand
2026-06-30
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dala Industrisupport AB i Leksand
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Vill du arbeta i en tekniskt avancerad och högautomatiserad industrimiljö där problemlösning, automation och underhåll står i fokus? Nu söker vi industrielektriker/automationstekniker till Clas Ohlsons distributionscentral i Insjön.
Här blir du en del av ett engagerat underhållsteam som arbetar med att säkerställa driften i en modern logistikanläggning med helautomatiskt pallkranlager, miniload-system, bansystem och avancerade automationslösningar. Rollen är varierande och kombinerar både avhjälpande och förebyggande underhåll i en verksamhet där tempot periodvis är högt och där samarbete är en viktig del av vardagen.
Vi söker dig som har erfarenhet från industriell verksamhet, gärna inom processindustrin, och som trivs med att arbeta operativt nära produktionen. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med mekaniker och övriga kollegor i underhållsteamet för att hålla anläggningen i gång och bidra till ett underhåll i världsklass.Dina arbetsuppgifter
Utföra avhjälpande och förebyggande underhåll på automatiserade anläggningar och produktionsutrustning
Felsöka och arbeta med PLC, styrsystem och industriella elkomponenter
Delta i planering och utveckling av underhållsarbetet tillsammans med teamet
Samarbeta med mekaniker och övriga funktioner för att säkerställa hög driftsäkerhet
Arbeta aktivt med förbättringar, dokumentation och underhållssystem
Ort: Insjön
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Tvåskift med schemalagt helgarbete. På tre veckor arbetar man en full skiftcykel med totalt nio lediga dagar.
Om dig
Du är en lösningsorienterad och driven person som trivs i en roll där du får ta stort eget ansvar. Du har ett tekniskt intresse och gillar att arbeta praktiskt med felsökning och underhåll i en miljö där ingen dag är den andra lik.
För att lyckas i rollen tror vi att du är strukturerad, initiativtagande och har lätt för att samarbeta med andra. Samtidigt är du självgående och trygg i att prioritera och fatta beslut när situationen kräver det. Du har en öppen och positiv inställning och bidrar till ett gott samarbete i teamet.
Kvalifikationer
Erfarenhet som industrielektriker, automationstekniker eller liknande roll inom industri/processindustri
Kunskap inom PLC, styrsystem och industriella elinstallationer
Erfarenhet av förebyggande och avhjälpande underhåll
God förståelse för ritningsläsning och teknisk dokumentation
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från processindustri eller högautomatiserade anläggningar
Kunskap inom programmering och automation
Truckkort eller erfarenhet av arbete på höjd
Mekanisk kunskap och erfarenhet av att stötta inom mekaniskt underhåll
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
För frågor gällande tjänsten: leverans@dalaindustrisupport.seFöretaget
Clas Ohlson grundades 1918 och är idag ett av Nordens starkaste varumärken inom detaljhandel. Distributionscentralen i Insjön är hjärtat i företagets logistikflöde och en av Sveriges mest moderna anläggningar inom lagerautomation.
Anläggningen omfattar bland annat ett helautomatiskt pallkranlager med plats för över 115 000 pallar, miniload-system med kapacitet för 250 000 backar samt omfattande bansystem och sorteringslösningar. Verksamheten utvecklas kontinuerligt genom investeringar i ny teknik och smarta automationslösningar.
Hos Clas Ohlson blir du en del av en arbetsplats med stark laganda, hög teknisk kompetens och stora möjligheter att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor.Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet – och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7794257-2077762". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
(org.nr 559161-2709), https://jobb.dalaindustrisupport.se
793 41 INSJÖN Arbetsplats
Dala Industrisupport Jobbnummer
9985162