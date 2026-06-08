Industrielektriker sökes
Prowork Bemanning AB / Elektrikerjobb / Gävle Visa alla elektrikerjobb i Gävle
2026-06-08
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Är du en erfaren elektriker som trivs i industrimiljö och gillar att arbeta med teknik, felsökning och underhåll? Vi söker nu en industrielektriker till vår kund i Gävle. Du blir anställd av oss och arbetar hos en välrenommerad kund med moderna anläggningar och goda utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Som industrielektriker ansvarar du för att säkerställa driften av produktionsutrustning och elektriska system. Rollen innebär ett varierande arbete där du arbetar med installation, underhåll, felsökning och reparation av industriella anläggningar och maskiner.
Du samarbetar nära kollegor inom produktion och underhåll för att minimera driftstopp och bidra till en säker och effektiv verksamhet.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Felsökning och reparation av elektriska system och utrustning
Förebyggande och avhjälpande underhåll
Installation och driftsättning av maskiner och produktionsutrustning
Läsning och tolkning av elritningar och elscheman
Arbete med motorer, styrsystem, givare och annan industriell utrustning
Dokumentation av utfört arbete
Medverkan i förbättrings- och utvecklingsarbeten
Vi söker dig som
Har ECY-certifikat eller motsvarande kompetens
Har B-körkort
Har minst 2 års arbetslivserfarenhet som elektriker, gärna inom industri
Har erfarenhet av felsökning och underhåll av elektriska system
Kan läsa och tolka elritningar och elscheman
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och noggrann
Vi erbjuder
Anställning hos oss med konkurrenskraftiga villkor
Ett långsiktigt uppdrag hos en stabil och väletablerad kund
Ett omväxlande arbete med tekniska utmaningar
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Kontakt
Thomas Conrad thomas.conrad@prowork.se Jobbnummer
9951510