Industrielektriker med intresse för automation
2025-08-12
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en industrielektriker till vårt underhållsteam som består av 15 kompetenta mekaniker och elektriker. Arbetet är varierande och passar dig som vill ha omväxling och som gillar att lösa problem. Om du även är mekaniskt intresserad så kan detta bli ett roligt jobb för dig eftersom vi ofta hjälper varandra på avdelningen.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Felsökning och reparation av produktionsutrustning
Förebyggande underhållsåtgärder på utrustningen.
Dokumentera material/utrustning och ändra i ritningar vid behov
Delta i förebyggande underhåll och TPU.
Vara kontaktperson mot entreprenörer.
Uppföljningsarbete jourutryckningar.
Vara med och sprida kunskap till kollegor i organisationen
Delta i förbättringsarbete som rör fabrikens processer och maskinutrustning samt optimera, utföra analyser och stödja organisationen för bästa resultat.
På underhållsavdelningen arbetar vi skift. Kvalifikationer
För att vara rätt person för tjänsten så behöver du vara utbildad elektriker, med fördel inom automation. Det är ett krav att du har arbetat några år som elektriker. Du måste även ha kunskaper i PLC- och robotprogrammering samt ha B-körkort och god datorvana.
För att trivas hos oss så behöver du vara självgående, flexibel och kunna behålla lugnet även när det är mycket att göra. Vi samarbetar mycket inom teamet och därför behöver du ha en god samarbetsförmåga. Om du dessutom är strukturerad och bra på att ta egna initiativ så är det toppen.
Intervjuer kan komma att ske löpande. Vi ser fram emot att läsa din ansökan!Om företaget
BENTELER är den föredragna leverantören av effektiva, miljövänliga och säkra system och produkter för den globala bilindustrin. Företaget har 30 000 anställda vid ca 170 kontor och fabriker inom försäljning, utveckling och produktion i 40 länder runt om i hela världen.
BENTELER Automotive Skultuna AB är en av BENTELER:s ledande enheter för utveckling och produktion av säkerhetssystem och andra strukturella komponenter i aluminium till europeiska bilproducenter. Efterfrågan på våra komponenter ökar ständigt och våra största kunder är stora biltillverkare med säte i Sverige och Tyskland. Vi är i dagsläget ungefär 170 anställda, varav 140 kollektivanställda och 30 tjänstemän.
Hos oss får du trevliga kollegor och möjlighet till en stark utveckling. När du börjar hos oss kan du få förskottssemester samt att du under året arbetar in livsarbetstimmar som tillsammans med friskvårdspeng bidrar till ett bättre vardagsliv.
Detta är ett heltidsjobb.
Tibblevägen 21 Östra Verken
