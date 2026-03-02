Industrielektriker Helgskift
Vill du arbeta helgskift och har erfarenhet som elektriker från industri eller liknande underhållsarbete? Då kan detta vara rätt roll för dig!
Vi letar just nu efter ytterligare kunniga medarbetare som kan hjälpa oss att ta vårt underhållsarbete till nästa nivå.
Som Underhållselektriker på Graphic Packaging kommer du arbeta med underhåll, modifiering och felsökning av produktionens maskiner.
I produktionen pågår kontinuerligen projekt att utveckla maskinerna och som Underhållselektriker kommer du att ha en viktig roll i underhållet, reparationerna och den fortsatta utvecklingen och säkerheten av vår maskinpark.
Vi utökar nu vår Underhållsavdelning och därför söker vi bland annat någon som önskar arbeta helgskift.
Du kommer ingå i ett underhållsteam som tillsammans har en lång erfarenhet, bred kompetens och fokus på att samarbeta för att lösa vardagliga problem och även de svåraste underhållsarbetena. Under helgskiftet arbetar en industrimekaniker tillsammans med en industrielektriker men upplärningsperioden kommer att ske under förmiddag och eftermiddagspass.
Du arbetar i nära samarbete med produktionens operatörer, många har lång erfarenhet och kan vara till god hjälp. Eftersom denna tjänsten är aktiv under helgen är det mindre kontakt med maskinernas Produktionschefer och potentiella externa leverantörer, men det kan fortsatt förekomma vilket då underlättas med god kommunikation och dialog.
Då maskinerna hanterar varierande typer av material krävs noggrannhet och förståelse för hur hela processen ser ut från början till färdig produkt.
Dina arbetsuppgifter som Underhållselektriker kommer bland annat att innefatta:
• Underhåll, reparation, felsökning, funktionstest och problemlösning
• Förebyggande underhåll och dokumentation primärt i underhållssystemet MaintMaster och till viss del i SAP.
• Delaktighet i modernisering, maskinombyggnader och teknisk utveckling av maskinerna
• Delaktig i hantering av reservdelslagret
Om du har en långsiktig ambition att även lära dig mer kring automation för att på sikt vara delaktig i utveckling av styrsystem, operatörsinterface, programmering och felsök av maskinstyrningar finns det goda förutsättningar hos oss, men är inte ett krav.
Anställningen är en tillsvidareanställning och rollen omfattas av skiftarbete med ständig helg. Bakgrund
Vi söker dig som är en erfaren, driven elektriker med utbildning på gymnasienivå eller högre inom el eller liknande bakgrund.
Det är meriterande om du har arbetat inom förpackningsindustri eller tillverkningsindustri tidigare och om du har kännedom om PLC-system som bland annat Siemens (S5, S7 och TIA portal).
Du får gärna ha några års erfarenhet eftersom arbetet kommer att kräva självständighet i arbetet, då rollen kommer vara ensam elektriker under arbetspassets gång.
Som person tror vi att du har ett stort fokus på säkerhet, är nyfiken, lösningsorienterad, självständig och flexibel. Vi söker dig som har förmåga att organisera och driva ditt arbete framåt och är inte rädd för att ge eller be om hjälp när det behövs.
Att jobba på Graphic Packaging International
Graphic Packaging är ett globalt ledande förpackningsföretag med 24 000 medarbetare på 130 platser världen över. Vi hjälper våra kunder genom att skapa innovativa och hållbara förpackningslösningar för olika produkter och marknader. Vi är lika engagerade för våra kunder och medarbetare som vi är för att skydda miljön och ge tillbaka till de samhällen där vi är verksamma.
Vi vet att vår personal är vår största tillgång. Därför investerar vi i dig som medarbetare och erbjuder utvecklande karriär- och utbildningsmöjligheter.
Vi vill att du som medarbetare hos oss ska trivas och må bra, därför erbjuder vi dig ett generöst utbud av personalförmåner!
Exempelvis har du som jobbar här arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, tillgång till vårt gym samt rabatter på andra gym, hotell och nöjen. Massör finns tillgänglig på arbetsplatsen, gratis parkering och lån av släp samt pension- och försäkringsrådgivning erbjuds, med mera.
Låter detta intressant? Då ser vi fram emot att läsa din ansökan! Ersättning

Enligt överenskommelse
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556754-1049) Arbetsplats
GPI Flexibles AB - Lund Jobbnummer
