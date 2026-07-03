Industrielektriker
Adecco Sweden Aktiebolag / Installationselektrikerjobb / Kalix Visa alla installationselektrikerjobb i Kalix
2026-07-03
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Industrielektriker till Part Construction i Kalix
Part Construction är en av Nordens ledande tillverkare av prefabricerade badrumsmoduler. Från den moderna produktionsanläggningen i Kalix tillverkas kompletta badrum som levereras till byggprojekt runt om i Norden. Genom industriell produktion, hög kvalitet och smarta bygglösningar bidrar företaget till ett mer effektivt och hållbart byggande.
Nu söker Adecco en industrielektriker till Part Construction i Kalix.
Vi välkomnar ansökningar från både svenska och internationella kandidater. Har du en utländsk elutbildning är du också välkommen att söka. Din utbildning kommer att bedömas av Part Constructions elansvarige för att säkerställa att den uppfyller verksamhetens krav innan arbete med elinstallationer kan utföras.
Om tjänstenSom industrielektriker blir du en viktig del av underhållsteamet och ansvarar för att hålla produktionen i drift genom förebyggande underhåll, felsökning och reparation av produktionsutrustning.
Du arbetar i en modern produktionsmiljö där säkerhet, kvalitet och ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen. Rollen innebär ett nära samarbete med operatörer och övriga kollegor inom underhåll, där ni tillsammans säkerställer en stabil och effektiv produktion.
Du arbetar initialt dagtid tillsammans med ett erfaret underhållsteam. I takt med verksamhetens expansion planeras övergång till tvåskift, och vid fortsatt produktionsökning kan treskift bli aktuellt.
Dina arbetsuppgifterFelsökning och reparation av produktionsutrustning
Förebyggande underhåll
Installation och driftsättning av elkomponenter och styrsystem
Dokumentation av utfört arbete i underhållssystem
Delta i förbättrings- och utvecklingsarbete
Samarbeta med produktion och underhåll för att säkerställa en driftsäker verksamhet
Vi söker dig som
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och trivs med att lösa problem i en modern industrimiljö.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har elutbildning eller motsvarande dokumenterad kompetens inom el
Har erfarenhet av industriellt underhåll eller liknande arbetsuppgifter
Har goda kunskaper inom felsökning och ritningsläsning
Är ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Erfarenhet av PLC, automation eller robotstyrda system är meriterande. Även truck- och traversutbildning samt Heta Arbeten är meriterande, men inget krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som vill utvecklas tillsammans med verksamheten.
Vi erbjuderHeltidsanställning via Adecco
Introduktion och upplärning på arbetsplatsen
Möjlighet till långsiktig anställning hos Part Construction
Arbete hos ett stabilt industriföretag med modern och tekniskt avancerad produktion
Möjlighet att bidra till utveckling och förbättring av produktionsutrustningen
Arbetet är initialt förlagt till dagtid. I takt med att verksamheten växer planeras övergång till tvåskift, och vid fortsatt produktionsökning kan treskift bli aktuellt.
Anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal
För dig som flyttar till Kalix
För kandidater som flyttar till Kalix från annan ort eller från utlandet finns möjlighet till stöd kring boendelösningar under etableringen. Tillgång, villkor och eventuella kostnader diskuteras i rekryteringsprocessen.
StartTillträde sker enligt överenskommelse.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
AnsökanTjänsten är ett konsultuppdrag med anställning hos Adecco Sweden och arbete hos Part Construction i Kalix. För rätt person finns goda möjligheter till en långsiktig anställning hos kunden.
Som konsult hos Adecco blir du anställd av ett av världens ledande HR- och bemanningsföretag. Du omfattas av kollektivavtal, trygga anställningsvillkor och får möjlighet att utveckla både din kompetens och ditt professionella nätverk. Många av våra konsultuppdrag leder dessutom till långsiktiga möjligheter hos våra kunder.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Bifoga ditt CV redan idag.
KontaktHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta:
Marie Sohlmanmarie.sohlman@adecco.se
Ida Sundqvistida.sundqvist@adecco.se
Har du frågor kring din ansökan eller registrering är du välkommen att kontakta Adeccos support via info@adecco.se
.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Södra Kungsgatan 4 (visa karta
)
972 35 LULEÅ Arbetsplats
Adecco Kontakt
Business Manager
Ida Sundqvist Ida.Sundqvist@adecco.se Jobbnummer
9991531