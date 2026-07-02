Industrielektriker
Derome Aktiebolag / Elektrikerjobb / Varberg Visa alla elektrikerjobb i Varberg
2026-07-02
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På Derome är vi stolta över att vara ett tryggt, familjeägt företag där gemenskap och omtanke genomsyrar vår kultur. Här får du möjlighet att växa både professionellt och personligt, alltid med stöd från engagerade ledare och kollegor. Hos oss förenas en stark gemenskap med en inkluderande arbetsmiljö där vi värdesätter långsiktighet, enkelhet och ansvarstagande. Nu söker vi medarbetare som delar våra värderingar och vill vara med och driva vår utveckling framåt.
Vill du arbeta med avancerad teknik i en av världens modernaste såglinjer?
På Derome satsar vi långsiktigt på innovation, hållbarhet och modern produktion. Med vår nya såglinje har vi skapat en av världens mest moderna anläggningar för träförädling, där hög automationsgrad, AI-teknik och smarta styrsystem spelar en central roll. Nu söker vi en industrielektriker som vill vara med och säkerställa driften i vår verksamhet. Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Som industrielektriker arbetar du med underhåll, felsökning och service i hela vår produktionsanläggning – från timmerintag till vidareförädling.
Felsöka och åtgärda driftstörningar inom el, automation och styrsystem.
Genomföra installationer, reparationer och förbättringsarbeten i våra elanläggningar.
Arbeta med PLC-system, styrsystem och varvtalsreglerade drifter.
Bidra till utveckling och optimering av våra tekniska lösningar och produktionsprocesser.
Samarbeta nära produktionspersonal och andra funktioner för att säkerställa en stabil och effektiv drift.
Ingen dag är den andra lik, och du får en viktig roll i att bidra till en säker och stabil produktion. Du blir en del av ett erfaret team med sex elektriker, samtidigt som du har stort eget ansvar i det dagliga arbetet.
Vem är du?
Vi tror att du har en elteknisk utbildning med inriktning mot elkraft, automation eller motsvarande kunskaper.
Du har gärna erfarenhet av styrsystem, PLC och varvtalsreglerade drifter. Har du arbetat som industrielektriker eller automationselektriker inom process- eller tillverkningsindustri är det meriterande, men det viktigaste för oss är ditt intresse för teknik och din vilja att utvecklas.
Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och gillar att ta dig an tekniska utmaningar. Du arbetar självständigt när det behövs, men uppskattar också värdet av ett gott samarbete. Eftersom rollen innebär många kontaktytor trivs du med att hjälpa andra och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Övrig information
Vi arbetar just nu skift i treveckors-cykler (Eftermiddag - Förmiddag inkl. helg - Frivecka), men det kan komma att variera utifrån verksamhetens behov.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö på Derome genomför vi alltid referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll vid nyanställning.
Vi rekryterar löpande, så om detta låter som rätt möjlighet för dig – vänta inte, skicka in din ansökan redan idag!
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag.Om företaget
Derome gör mer av skogen. Vi skördar träd i vårt närområde och förädlar det i våra egna sågverk. Cirka hälften av virket exporteras och resterande del säljer vi i våra egna byggvaruanläggningar, samt till våra branschkollegor. Inom vår organisation för Timber ingår du i ett team av trävaruspecialister som brinner för nära och långsiktiga kundrelationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Derome Aktiebolag
(org.nr 556120-4487), https://www.derome.se/privat/karriar/lediga-jobb
Bjurumsvägen 14 (visa karta
)
432 68 VEDDIGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Derome Timber AB Kontakt
Emil Clerhage 0340585686 Jobbnummer
9990192