Industrielektriker
Company description:
NKT erbjuder ett brett sortiment av installationskablar samt låg- och mellanspänningslösningar som medverkar till både säkerhet inom byggnadsbranschen och den europeiska energiöverföringen. NKT marknadsför högkvalitativa produkter som överträffar höga kundförväntningar och har utvecklat ergonomiska lösningar som är lätta att installera. Här kommer du att ingå i en internationell organisation baserad på mångfald som finns på fem huvudproduktionsplatser med starka marknadspositioner i Europa och som drivs av kunden i centrum och tillväxtfokus.NKT - We connect a greener world. www.NKT.com.
Job description:Vill du vara med och stärka underhållsavdelningen hos NKT i Falun? Som industrielektriker hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk och varierad arbetsmiljö. Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång, och vår arbetskultur präglas av tydliga mål, hög prestationsnivå och ett starkt engagemang.
En viktig del i att säkerställa att driften fungerarSom industrielektriker hos NKT är du en viktig del i värdekedjan att säkerställa att driften fungerar stabilt dygnet runt. Du kommer att vara delaktig i löpande förbättringsarbete och jobba i nära samarbete med dina kollegor såväl på underhåll som i produktionen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:* Akut och planerat underhåll* Förbättring och utveckling av anläggningen
Tjänsten är tillsvidare och arbetstiden är dagtid med beredskap var 5.e vecka. Det är en heltidstjänst med placeringsort Falun. Vi söker någon som fungerar väl i grupp och som tar initiativ när det behövs. Vi ser gärna att du är noggrann och organiserad, med förmåga att planera arbete genom förberedelser, genomförande och uppföljning. Inom NKT sätter vi alltid säkerheten först, vilket är någonting som är viktigt för dig och du är ett föredöme för andra i säkerhetsfrågor.
Utöver det ovanstående bör du ha följande: * Fullständiga gymnasiebetyg inom elteknik eller motsvarande dokumenterad erfarenhet.* Erfarenhet av felsökning och reparation av förekommande el utrustningar inom processindustri, såsom t ex styr-, driv-, regler-, instrument- och mätsystem.* Datavana med fokus på dokumentation och ritningsläsning.* God förståelse i svenska, såväl i tal som skrift* Goda kunskaper i engelska. NKT har engelska som koncernspråk vilket innebär att viss information är på engelska* B-körkort Välkommen till en utvecklande och mångsidig miljöPå NKT tror vi på att ge våra teammedlemmar möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt. Vårt engagemang för balans mellan arbete och privatliv sträcker sig längre än bara ord; det är invävt i strukturen i vår företagskultur. Vi prioriterar flexibilitet och välbefinnande. För när våra teammedlemmar blomstrar, blomstrar vår innovation och tillväxt också.Vi tror att en mångsidig organisation möjliggör hållbar prestanda, och att en inkluderande och välkomnande kultur gör för en bättre arbetsplats. Vi är engagerade i att främja en mångsidig organisation och en kultur där människor från olika bakgrunder och med olika ståndpunkter kan trivas och inspireras att prestera sitt bästa. Du kommer att få spännande möjligheter att utveckla din egen karriär med attraktiva förmåner. Läs mer om vårt erbjudande och lyssna på några röster från våra medarbetare här: Life @ NKTVåra förmåner
Ansök via länken nedan med CV och personligt brev senast 17 maj. Rekrytering sker löpande vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan detta datum. Bakgrundskontroller kan förekomma i våra rekryteringsprocesser.
Vid frågor om tjänsten, kontakta Tobias Erkers, underhållschef, tobias.erkers@nkt.com
. Om du har frågor om processen är du välkommen att kontakta Sandra Bergman, sandra.bergman@nkt.com
. Vänligen notera att vi med anledning av GDPR inte kan ta emot några ansökningar via e-post. Välkommen med din ansökan! Facklig representant: Paula Ryökäs - IF Metall, +46 70 611 39 49 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8155-44151642".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
791 52 FALUN (FALUN)
NKT (Sweden) AB Kontakt
Sandra Bergman +46 70 828 92 73
