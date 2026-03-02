Industrielektriker
Är du en driven Industrielektriker som trivs bäst i miljöer där produktionen aldrig står stilla? Vår kund i Heby söker nu dig som vill säkra driften hos dem.
Vad innebär rollen?
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Felsökning och reparation av elektriska system, styrsystem (PLC).
Planerat underhåll och förebyggande insatser för att minimera oplanerade stopp.
Bidra aktivt till förbättringsarbete för att optimera anläggningens elektriska prestanda.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet som industrielektriker eller automationstekniker, gärna från liknande tung industri (t.ex. papper/massa, stål, gruvdrift, eller annan materialbearbetning).
Du har goda kunskaper inom industriell elteknik, automation och styr-/reglerteknik.
Erfarenhet av felsökning i PLC-system är ett stort plus.
Du är van att arbeta självständigt och ta egna initiativ för att lösa problem snabbt och effektivt.
Du talar och skriver flytande svenska.
Vi erbjuder dig:
En stabil och trygg anställning hos en av de ledande aktörerna inom branschen. Du får möjlighet att arbeta med avancerad teknik och kontinuerlig kompetensutveckling.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
En viktig roll i ett kompetent och sammansvetsat team.
Möjlighet att påverka och optimera den dagliga driften.
Möjlighet till fast anställning direkt hos kund efter 6 månader.
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter till att utvecklas! Tillträde enligt gemensam överenskommelse.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär i Heby?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.oest@btp.se
Ange referens Industrielektriker-Heby i ditt mail.
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
