Industrielektriker
Åkers Sweden AB / Elektrikerjobb / Strängnäs Visa alla elektrikerjobb i Strängnäs
2026-01-23
Är du på jakt efter ett jobb där du får ansvar för att upprätthålla och förbättra produktionstillgängligheten genom förebyggande och avhjälpande underhåll inom den elektriska utrustningen? Just nu söker vi förstärkning till vår underhållsavdelning där det finns utmärkta möjligheter att utvecklas.

Om tjänsten
I rollen som elektriker har du en viktig del i det dagliga operativa arbetet som innebär att du ska utföra förebyggande och avhjälpande underhåll. Arbetet som elektriker hos oss innebär bland annat felsökning och avhjälpande åtgärder i vår produktion. I din roll som elektriker kommer du att utföra anläggningsnära arbete i form av avhjälpande underhållsarbete inom anläggningsunderhåll och teknik vilket innebär att återställa anläggningen till produktionsmässig status. I arbetet ingår även ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar.
Du kommer att ingå i ett team om 20 kompetenta kollegor med stark laganda, vilket skapar de bästa förutsättningarna för att säkerställa en hög driftstabilitet på både anläggningar och produktionsutrustning. Tillsammans kommer ni arbeta för att säkerställa en stabil drift som bidrar till viktiga funktioner för vår tillverkningsenhet i Åkers styckebruk.
Arbetstider
Arbetstiden är inledningsvis kl 7-15 men efter inskolningen är du redo att arbeta skift och gå beredskap.
Om dig
Vi söker dig som har slutfört din gymnasieutbildning som elektriker eller innehar likvärdig erfarenhet. Du skall också ha arbetat några år som elektriker, gärna inom industri.
Du är flexibel, serviceinriktad, ordningsam och noggrann och inser vikten av gruppens samlade insats.
Du har ett starkt säkerhetstänkande och sätter alltid säkerheten först, både för dig och dina kollegor.
Du vill lära dig nya saker, har lätt för att samarbeta med andra yrkesgrupper och söka hjälp vid behov.
Du har goda tekniska kunskaper och förmåga att utföra underhållsaktiviteter på ett säkert och effektivt sätt.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av underhåll av maskiner, särskilt tungt underhåll, samt om du har travers- och skyliftutbildning samt truckkort.
Det är ett krav att du har god muntlig och skriftlig förmåga i svenska eftersom du kommer att kommunicera med flera funktioner inom företaget.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper såsom att du äger stort personligt driv, är noggrann och är ansvarskännande.
Givetvis är du serviceinriktad samt har lätt för att kommunicera med andra personer.
Du innehar även B-körkort.
Du kan arbeta skifttider.
Känns det som att denna beskrivning passar in på dig? Tveka inte - sök tjänsten idag!
Vi tillämpar löpande intervjuer så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Välkommen snarast med din ansökan!
Vårt erbjudande
Vi på Åkers Sweden är stolta över vårt företag, som snart närmar sig 450 år! Vi jobbar ständigt efter att utveckla vår produktion och medarbetare, där mångfald är en självklar del i vardagen. Vi lever efter våra värdeord, ansvar, samarbete och engagemang, vilka genomsyrar hela vår verksamhet. Vi har extraförmåner som exempelvis; fri tillgång till gym på Åkers område, friskvårdsbidrag och generösa erbjudanden i samarbete med vår lokala fackklubb. Framförallt erbjuder vi trevliga kollegor på Åkers!
Om Åkers Sweden AB
Åkers Sweden AB är ett dotterbolag till Union Electric Steel Corporation, som är en ledande tillverkare av smidda och gjutna valsar för världens stål- och metallindustri och tillsammans säljer vi valsar under varumärket Union Electric Åkers. Åkers Sweden AB har cirka 230 anställda och vi har vår produktionsanläggning i Åkers Styckebruk, som ligger i Strängnäs kommun ca 75 km från Stockholm. Åkers Sweden AB producerar ett brett sortiment av gjutna valsar varav merparten går på export. Vi befinner oss nu i en spännande fas och bygger vår organisation för framtidens behov. www.akerssweden.se
Om Union Electric Steel Corporation
Union Electric Steel Corporation är en ledande tillverkare av smidda och gjutna valsar för världens stål- och metallindustri. Bolaget tillverkar även göt- och smidesprodukter till olja- och gas, aluminium- och plastindustrin. Union Electric Steel Corporation har produktionsanläggningar i Sverige, Slovenien och Kina. Koncernens huvudkontor ligger i Carnegie, Pennsylvania, USA. Union Electric Steel Corporation är ett dotterbolag till Ampco-Pittsburgh Corporation. www.uniones.com
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
