Vill du arbeta med avancerade industriprojekt hos en ledande aktör inom elteknik? PLW Elteknik AB fortsätter växa och söker nu en erfaren industrielektriker till vårt team i Västervik. Här får du en nyckelroll i spännande projekt inom industriell el och automation - i ett företag där trygghet, utveckling och trivsel står i fokus. Vill du höra mer? Ansök redan idag.
Som industrielektriker hos PLW kommer du att arbeta i ett engagerat team som ansvarar för installation, felsökning och underhåll av el- och automationssystem inom industrin. Det aktuella projektet i Västervik omfattar bland annat renovering och uppbyggnad av ett reningsverk.
Exempel på arbetsuppgifter:
Installation och uppgradering av elektriska system, motorstyrning, belysning och kraftdistribution.
Felsökning, reparation och förebyggande underhåll av processutrustning.
Arbeta med styr- och reglersystem för optimering av produktionsprocesser.
Dokumentation av utfört arbete, elritningar och egenkontroller.
Vi söker dig som:
Har gymnasieutbildning inom el eller automation samt ECY-certifikat.
Är en självgående elektriker inom installation, underhåll och felsökning.
Är trygg i att läsa elritningar, arbeta i apparatskåp och felsöka elektriska komponenter.
Behärskar svenska i tal och skrift samt har B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet av industriella projekt.
Kunskap inom energieffektivisering, hållbara elinstallationer eller fiberoptik.
Vi lägger stor vikt vid dina presonliga egenskaper och söker därför en noggrann och engagerad elektriker som trivs med att ta ansvar och hitta lösningar. Du arbetar lika bra självständigt som i team, är kommunikativ och har ett professionellt kundbemötande. Du uppskattar att ha ordning och reda, samtidigt som du vill bidra till ett positivt arbetsklimat med stark lagkänsla.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön.
Friskvårdsbidrag.
25 semesterdagar + ATF.
Möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling.
Ett engagerat team med korta beslutsvägar och familjär stämning.
Gemensamma företagsevenemang.
I denna rekrytering samarbetar PLW Elteknik med rekryteringsföretaget Jobway. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.Publiceringsdatum2025-12-18Om företaget
PLW Elteknik AB är en etablerad aktör inom industriell elteknik med lång erfarenhet av att leverera högkvalitativa lösningar till industrin. Vi hjälper våra kunder att effektivisera sina produktionsprocesser genom smarta elsystem, styr- och automationslösningar.
Vi är övertygade om att framgången ligger i våra medarbetare. Därför satsar vi på en trygg och inspirerande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas, påverka och bidra till både vår och kundens framgång. Ersättning
