Industrielektriker
2025-12-14
Industrielektriker till Outokumpu i Degerfors
Är du en driven elektriker som vill vara en del av ett världsledande företag? Har du erfarenhet av maskinfelsökning och trivs med att styra din egen arbetsdag? Då kan detta vara möjligheten du letar efter!Publiceringsdatum2025-12-14Om tjänsten
Vi på Outokumpu i Degerfors söker en elektriker till vårt elunderhållsteam. I denna roll arbetar du i en dynamisk miljö där säkerhet alltid är högsta prioritet. Du kommer att samarbeta tätt med mekaniker och automationstekniker för att hantera akuta maskinhaverier samt planera och utföra förebyggande underhåll.
Som elektriker hos oss får du möjlighet att arbeta med avancerad teknologi och utmanande uppgifter som utvecklar både din kompetens och din tekniska förståelse. Rollen innefattar även administration, leverantörskontakter och självständig planering av arbetsdagen, vilket ger flexibilitet och möjlighet att bidra till förbättring av våra processer.
Tjänsten är på heltid och innebär arbete på dagtid. Arbetsuppgifter
• Felsökning, reparation och förebyggande underhåll av Outokumpus elektriska utrustning
• Utveckling av elunderhållet för att säkerställa en driftsäker produktionsanläggning
• Aktivt deltagande i företagets säkerhetsarbete för att skapa en trygg arbetsmiljö
• Bidra till förbättringsarbeten både individuellt och i team
Bidra i investerings och renoveringsprojekt.
• Användning av vårt underhållssystem Maximo
• Stödja vid behov på akutskift och i lyftgruppenProfil
• Gymnasial utbildning inom el, industri, automation eller motsvarande
• Strukturerad och ansvarsfull med ett stort driv
• Initiativtagande och lösningsorienterad
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God datorvana och meriterande med goda kunskaper i Microsoft office paket.
• Meriterande med erfarenhet av felsökning, traverskort, PLC-kunskaper eller processförståelse inom ugnsteknik
Meriterande med erfarenhet av att jobbat med underhåll och underhållssystem av maskinutrustningar och elektriska system.
Ansökan & kontakt
Är du intresserad av tjänsten? Skicka in din ansökan med CV. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Outokumpu värdesätter mångfald och strävar efter en inkluderande arbetsplats. Vi välkomnar alla sökande som uppfyller våra krav, oavsett kön, ålder eller bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för att skapa ett starkt och samarbetsorienterat team.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta: Fredrik Ohlsson, Chef El-Underhåll, tel: 070-084 77 14
För frågor kring ansökningsprocessen, kontakta: Adis Martinovic, Rekryterare, e-post: adis.martinovic@outokumpu.com
Facklig kontakt: IF Metall - Anette Blom, e-post: anette.blom@outokumpu.com
, tel: 0586-473 65.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Outokumpu Stainless AB
(org.nr 556001-8748)
- (visa karta
)
693 81 DEGERFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9643342