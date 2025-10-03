Industrielektriker
2025-10-03
, Klippan
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Höör
, Göteborg
, Skövde
, Laxå
, Karlstad
ESAB Perstorp har senaste året utökat produktionen med att tillverka svetselektroder som levereras över hela världen. Vi är idag omkring 230 personer och står framöver inför spännande utmaningar.
Är du en erfaren elektriker med erfarenhet av tillverkningsindustri?
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi söker Industrielektriker till vår fabrik i Perstorp. I rollen är du med och säkerställer driften i fabriken. Du kommer att arbeta med elunderhållsarbete både avhjälpande och förebyggande, felsökning, åtgärda problem samt installationer. Vi ser att du har flerårig erfarenhet av elarbeten inom verkstad/industri.
Du ingår i ett team med mekaniker och elektriker som ansvarar för reparationer, service och underhåll av produktionsmaskiner och kringutrustning.
Beredskap kan ingå i tjänsten.
Vem är du?
Som person sätter du alltid säkerheten först, samtidigt som du har ett lösningsorienterat tankesätt.
Vi ser gärna att du är initiativtagande och trivs med att arbeta i både grupp och individuellt. Du ser problemlösning som en utmaning, är flexibel och kvalitetsmedveten.
För att vara aktuell för tjänsten har du arbetat som industrielektriker med likvärda arbetsuppgifter under ett antal år.
• Genomgått el- och energiprogrammet, gärna med inriktning automation eller likvärdig utbildning.
• Meriterande om du har kunskaper i PLC programmering och ElCad-system..
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• God datorvana och erfarenhet av officepaketet och underhållssystem.
• B-körkort

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Esab AB
(org.nr 556005-7738)
Elektrodvägen 12 (visa karta
)
284 33 PERSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Elektrodfabriken Jobbnummer
9540501