Industrielektriker - för dig med tung industrivana
2025-08-25
Har du många års erfarenhet av felsökning och underhåll i industrimiljö och trivs bäst i en tekniskt komplex vardag där driftsäkerheten alltid står i fokus? Då kan du vara precis den nyckelperson vi söker.
På Jernbro i Västerås söker vi nu en självgående industrielektriker som vill arbeta nära produktionen där snabba, säkra och långsiktiga lösningar krävs. Här får du använda din erfarenhet fullt ut i en miljö där ditt arbete gör konkret skillnad.
Rollen
Som industrielektriker hos oss får du en central roll i driftsäkerheten hos en av våra största kunder. Du blir en del av ett erfaret team men har samtidigt stort eget ansvar.
Du kommer att arbeta med:
• Avancerad felsökning och reparation av el utrustning och styrsystem
• Förebyggande underhåll och tillsyn
• Anpassning och installation i befintlig utrustning
• Förbättringsarbete och mindre projekt med eget ansvar
• Dokumentation och rapportering i underhållssystem
Arbetet kräver självständighet, teknisk bredd och förmåga att fatta snabba beslut som påverkar produktionen direkt. Beredskapstjänst kan förekomma.
Vem är du?
Vi söker en industrielektriker som är van vid felsökning och underhåll i produktionsmiljö, snarare än traditionellt installationsarbete. Du är trygg i din yrkesroll, har god analytisk förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt. Du gillar att jobba praktiskt, ta ansvar och ser tekniska utmaningar som något positivt.
Vi ser gärna att du har:
• Minst 10 års erfarenhet av elarbete, varav flera år i industrin
• Gedigen vana av felsökning i styrskåp, motorstyrningar och givarsystem
• God förståelse för elsäkerhet och industrins standarder
• Grundläggande kunskap om PLC/styrsystem
• God datorvana och vana att dokumentera
• Svenska i tal och skrift samt B-körkort
Meriterande
Det är inte ett krav, men om du dessutom har erfarenhet eller kunskap inom något av följande områden ser vi det som ett extra plus:
• Auktorisation eller annan el behörighet
• Projektledning, konstruktion, pneumatik eller hydraulik
• Ställverk, högspänning eller elkonstruktion
• Engelska i tal och skrift
• Eftergymnasial utbildning, t.ex. yrkeshögskola inom el eller automation
Det viktigaste är att du har rätt erfarenhet, självständighet och lösningsförmåga för att kliva in och bidra från dag ett.
Vi erbjuder
Hos oss på Jernbro får du:
• Trygghet i en stabil arbetsgivare med kollektivavtal, försäkringar och pension
• Frihet under ansvar, vi litar på din erfarenhet och ger dig utrymme att arbeta självständigt
• Variation i vardagen med olika system och tekniska utmaningar
• Kompetensutveckling genom utbildningar, kurser och möjlighet att växa i rollen
• Starka kollegor, ett erfaret team som delar kunskap och stöttar varandra
• En säker arbetsmiljö med rätt verktyg, rutiner och skydd
Här får du en arbetsgivare som värderar din kompetens och ger dig möjlighet att utvecklas, samtidigt som du bidrar till att stärka svensk industri på ett hållbart sätt.Publiceringsdatum2025-08-25Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen? Skicka in din ansökan redan idag, vi arbetar med löpande urval.
Jernbro-koncernen är Skandinaviens ledande leverantör inom industriellt underhåll och projekt och omsätter 2,7 miljarder. Varje dag, året om, hjälper vi industrin och ägare av samhällsinfrastruktur att producera säkrare, effektivare och mer hållbart. Med djup ingenjörs- och utförarkompetens inom underhåll och övriga teknikdiscipliner som mekanik, el, automation och energi bidrar vi till utveckling och effektivisering av kundernas verksamhet och därmed också till ökad konkurrenskraft. Vi finns lokalt och nära våra kunder på omkring 35 platser, där våra 1300 anställda har specifika kunskaper om deras olika processer och utmaningar. Bland våra många kunder finns små och medelstora lokala företag och stora internationella koncerner med verksamhet inom tillverkning, fordon, gruvor, järn, stål, livsmedel, läkemedel, energi, petrokemi, kemi, papper, massa, marin samt vatten och avlopp.
I Jernbro-koncernen ingår Jernbro Industrial Services AB, Svenska GMK AB, Veltec AS och Jernbro Industrial Services i Gällivare AB. Som en del av vårt arbete för en trygg arbetsplats kan bakgrundskontroller genomföras inför anställning.
Fast lön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jernbro Industrial Services AB
(org.nr 556912-0149), http://jernbro.com Jobbnummer
9473841