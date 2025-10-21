Industridesigner till fordonsuppdrag i Göteborg
2025-10-21
Arbeta som Industridesigner inom fordonsindustrin i Göteborg
Vi söker nu en erfaren Industridesigner till vår kund inom fordonsindustrin i Göteborg. Har du ett skarpt öga för form och funktion, gillar att arbeta nära teknik och vill bidra till framtidens fordonsdesign? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig!
Om rollenI rollen som Industridesigner kommer du att arbeta med att utveckla och visualisera designlösningar som förmedlar en tydlig produktidentitet och ett starkt varumärkesuttryck. Du kommer att ta fram 2D- och 3D-koncept såsom skisser, ritningar och visualiseringar - både för interiör och exteriör design.
Du blir en del av ett tvärfunktionellt designteam där du deltar i hela processen, från idé till färdig produkt. Rollen kräver ett kreativt sinne, god teknisk förståelse och förmågan att samarbeta nära ingenjörer, projektledare och andra designers.
Du förväntas bidra med dina erfarenheter och vara en drivande kraft i designarbetet - från koncept till produktion - samtidigt som du delar kunskap och stöttar kollegor i teamet.
KravprofilVi söker dig som:
Har högskole- eller civilingenjörsexamen inom industridesign eller motsvarande
Har minst 5 års erfarenhet inom industridesign, gärna från fordonsindustrin
Är van att arbeta med 2D- och 3D-verktyg, skisser, visualiseringar och ritningar
Har god förståelse för produktutveckling, material och formspråk
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Har ett öga för detaljer och trivs med att arbeta i kreativa, tekniskt komplexa miljöer
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta i en innovativ och internationell miljö där design och teknik möts
En roll med stort eget ansvar och inflytande i projektens kreativa faser
Samarbete med ett drivet team av formgivare, ingenjörer och projektledare
Löpande stöd och möjlighet till utveckling inom din profession
Om arbetsplatsen
Hos kunden möts du av en modern och kreativ miljö med fokus på innovation, kvalitet och hållbarhet. Här får du chansen att vara med och forma framtidens fordon - i ett team där designidéer blir till verklighet.
Praktisk information Plats: Göteborg
Omfattning: Heltid, konsultuppdrag
Uppdragsperiod: 1 januari 2026 - 1 juli 2026
Erfarenhet: Minst 5 år inom industridesign
Rekrytering sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Bifoga CV och portfolio i samma fil vid ansökan.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
