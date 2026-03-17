Industriblästrare sökes till nyetablering
Vi söker nu en blästrare till vår nya anläggning i Hultsfred som öppnas i augusti. Publiceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
Som blästrare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att bestå av blästringsarbete på olika typer av ytor. Du ansvarar även för för- och efterarbete i anslutning till blästringsprocessen, såsom maskering, avmaskering samt packning av detaljer.
Start: augusti
Arbetstiden är förlagd dagtid mån-fre
Allt arbete sker på plats i Hultsfred.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Utföra blästring av detaljer enligt ritningar, specifikationer och kvalitetskrav
• Förbereda ytor inför målning (rengöring, avfettning, maskering)
• Utföra enklare underhåll och daglig tillsyn av blästerutrustning
• Köra travers för lyft och förflyttning av gods inom produktionen
• Köra truck för materialhantering, in- och utlastning
• Samarbeta med målare och övrig produktion för ett effektivt flöde
• Utföra kvalitetskontroller före överlämning till nästa produktionssteg
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har rätt inställning, engagemang och vilja att utvecklas i din yrkesroll. Du är ansvarstagande, noggrann och flexibel.
Arbetet utförs både självständigt och i team, vilket innebär att du behöver trivas med att arbeta såväl enskilt som tillsammans med kollegor.
Krav:
Tidigare erfarenhet av blästring/lackering
Truckkort A+B
Meriterande:
B-körkort
Traverskort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: linus@r-produktion.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan: Industriblästrare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare R-Produktion AB
(org.nr 556365-3806), https://www.r-produktion.com/
577 32 HULTSFRED Kontakt
VD
Linus Håkansson linus@r-produktion.com Jobbnummer
9801138