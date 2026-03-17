Industriblästrare sökes till nyetablering

R-Produktion AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Hultsfred
2026-03-17


Vi söker nu en blästrare till vår nya anläggning i Hultsfred som öppnas i augusti.

Om tjänsten
Som blästrare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att bestå av blästringsarbete på olika typer av ytor. Du ansvarar även för för- och efterarbete i anslutning till blästringsprocessen, såsom maskering, avmaskering samt packning av detaljer.

Start: augusti
Arbetstiden är förlagd dagtid mån-fre
Allt arbete sker på plats i Hultsfred.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Utföra blästring av detaljer enligt ritningar, specifikationer och kvalitetskrav
• Förbereda ytor inför målning (rengöring, avfettning, maskering)
• Utföra enklare underhåll och daglig tillsyn av blästerutrustning
• Köra travers för lyft och förflyttning av gods inom produktionen
• Köra truck för materialhantering, in- och utlastning
• Samarbeta med målare och övrig produktion för ett effektivt flöde
• Utföra kvalitetskontroller före överlämning till nästa produktionssteg

Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har rätt inställning, engagemang och vilja att utvecklas i din yrkesroll. Du är ansvarstagande, noggrann och flexibel.
Arbetet utförs både självständigt och i team, vilket innebär att du behöver trivas med att arbeta såväl enskilt som tillsammans med kollegor.

Krav:
Tidigare erfarenhet av blästring/lackering
Truckkort A+B

Meriterande:
B-körkort
Traverskort

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: linus@r-produktion.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan: Industriblästrare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
R-Produktion AB (org.nr 556365-3806), https://www.r-produktion.com/
577 32  HULTSFRED

Kontakt
VD
Linus Håkansson
linus@r-produktion.com

Jobbnummer
9801138

