Industriarbetare till Westinghouse
2026-02-18
Vi rekryterar till Westinghouse!
Vi söker ännu fler duktiga medarbetare för anställning mot Westinghouse i Västerås.
Du kommer arbeta med tillverkning av kärnbränsle som ska levereras till kärnkraftverk runt om i världen. Efterfrågan på svenskt kärnbränsle har ökat explosionsartat dom senaste åren. Då behövs det fler duktiga medarbetare för att stärka upp verksamheten.
Vi behöver dig
som är praktiskt lagd
har egen drivkraft
kan arbeta både självständigt och i grupp
är allmänt säkerhets- och kvalitetsmedveten
som kan jobba dagtid tvåskift, andra skift kan också förekomma.
Dina personliga egenskaper
hög social kompetens
god samarbetsförmåga
ordningssinne
gillar att lära dig nya uppgifter
Det är bra om du
har erfarenhet från industri
har någon form av industri utbildning
gillar att skruva
Vi börjar normalt med en visstidsanställning för att både du, vi och kunden ska få chansen att lära känna varandra ordentligt innan vi eventuellt går över till en tillsvidareanställning hos Westinghouse.
Du får en fast månadslön och övriga ersättningar enligt teknik avtalet som är det kollektivavtal som vi är anslutna till.
För att få rätt kompetens till varje tjänst tillvaratar vi de resurser som finns hos varje individ oavsett kön, ålder, religion, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.
Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
Urval sker löpande varför det är viktigt att du inte väntar med din ansökan, tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Stämmer ovanstående in på dig? Sök tjänsten direkt på www.industriqompetens.se.
Om WestinghouseWestinghouse Electric Company är pionjär och världsledande inom kärnkraftsteknologi. Bolaget grundades år 1886 i USA och är idag ett globalt företag med över 10 000 medarbetare i 18 länder. Det svenska bolaget bildades år 1969 som ASEA Atom och integrerades i Westinghouse Electric Company år 2000. Idag har bolaget lång erfarenhet från kärnkraftsbranschen och närmare 1000 medarbetare i Västerås och Täby. Idag levererar den svenska verksamheten kärnbränsle och komponenter samt en bred tjänsteportfölj för både kärnkraftverk i drift samt för reaktorer under avveckling. Läs mer på www.westinghousenuclear.com/sweden Så ansöker du
