Industriarbetare till Volvo i Umeå | Heltid
Manpower AB / Fordonsmontörsjobb / Umeå Visa alla fordonsmontörsjobb i Umeå
2026-02-06
Letar du efter ett spännande jobb inom industrin? Volvo i Umeå söker nu motiverade industriarbetare som vill vara med och bidra till produktionen av världsledande fordon. Är du redo för en utmanande och utvecklande roll? Här är chansen att bli en del av ett starkt team i en modern och innovativ miljö.
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och Volvo. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos vår kund.
Placeringsort: Umeå
Start: Framtida behov
Anställningsform: 6 månaders visstid med chans till förlängning
Arbetstider: Vi ser gärna att du är öppen för att arbeta skift
Att arbeta hos Volvo i Umeå
Att jobba hos Volvo innebär att bli en del av en global fordonsindustri som satsar på kvalitet, innovation och hållbarhet. Som industriarbetare får du en varierad roll med arbetsuppgifter som montering, maskinövervakning och kvalitetskontroll - där noggrannhet och samarbete är nyckeln till framgång. Volvo erbjuder en modern och säker arbetsmiljö med goda möjligheter till utveckling och en kultur som präglas av effektivitet och trygghet.
Är du rätt person för tjänsten?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team. Du har en positiv inställning och motiveras av att bidra till hög kvalitet och effektivitet i arbetet. Vidare är du flexibel och anpassningsbar, vilket gör att du hanterar förändringar och nya uppgifter med lätthet.
Vi söker dig som
Har körkort och tillgång till bil
Behärskar svenska i tal och skrift
Har god fysik
Det anses meriterande om du sedan innan har erfarenhet av truckkörning och innehar traverskort.
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson via e-post: agnes.halvardson@manpower.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
