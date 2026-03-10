Industriarbetare till Re-board Technology AB - Norrköping
Pokayoke AB / Maskinreparatörsjobb / Norrköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Norrköping
2026-03-10
Vill du arbeta i en stabil industriverksamhet där struktur, kvalitet och ansvar står i fokus? Vi söker nu en industriarbetare till Re-board Technology i Norrköping. Rollen innebär ett operativt ansvar i produktionen där du blir en viktig del av ett team som säkerställer effektiva flöden och hög leveransprecision.
Detta är en roll för dig som trivs i en praktisk och strukturerad miljö där du får bidra till att verksamheten levererar enligt uppsatta krav på kvalitet och effektivitet.
Om rollen
Som industriarbetare arbetar du i den dagliga produktionen med ansvar för att säkerställa ett stabilt och effektivt flöde. Du arbetar både självständigt och tillsammans med teamet, med fokus på kvalitet, säkerhet och leverans.
Rollen innebär ett operativt arbete där du hanterar både maskiner och material, samt bidrar till att upprätthålla struktur och ordning i verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Truckkörning och materialhantering * Arbete som maskinoperatör * Lastning och lossning av material * Övervakning av produktionsflöde och utrustning * Säkerställa ordning, struktur och kvalitet i arbetsmoment * Bidra till en säker och effektiv arbetsmiljö
Vem är du
Vi söker dig som har erfarenhet från industri, produktion eller lager, och som trivs i en operativ roll där du arbetar strukturerat och tar ansvar för ditt arbete.
Du är en person som arbetar noggrant, är lösningsorienterad och har förmåga att bidra till en stabil och fungerande verksamhet.
Vi ser att du har:
• Giltigt truckkort * Erfarenhet av truckkörning, exempelvis motviktstruck, klämtruck eller låglyftande truck * Erfarenhet av industri, produktion eller lager * Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift * Grundläggande datorvana
Det är meriterande om du har erfarenhet av maskinoperatörsarbete eller tidigare haft en roll med utökat ansvar i produktionen.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och har ett professionellt förhållningssätt till ditt arbete. Du har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, och bidrar till ett stabilt och positivt arbetsklimat.
Vi erbjuder
Du erbjuds en roll i en väletablerad industriverksamhet där du blir en del av ett erfaret team med fokus på kvalitet, säkerhet och effektivitet. Rollen ger möjlighet att arbeta i en strukturerad miljö där din insats har en direkt påverkan på verksamhetens leverans och resultat.
Du blir anställd av Pokayoke och arbetar på plats hos Re-board Technology i Norrköping.
Tjänsten inleds med introduktion under dagtid (måndag-fredag kl. 07:30-16:00) och övergår därefter till skiftarbete:
• Måndag-fredag kl. 06:00-14:00 * Måndag-torsdag kl. 13:00-22:00
Start sker omgående enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-03-10Så ansöker du
Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Angelique Viklund på aq@pokayoke.se
.
Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande!
Välkommen till Pokayoke - Pokayoke Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7213348-1884549". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://jobb.pokayoke.se
Sjötullsgatan 9 (visa karta
)
602 28 NORRKÖPING Arbetsplats
Pokayoke Jobbnummer
9788587