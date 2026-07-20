Industriarbetare till Lackavdelning
Wica Cold Aktiebolag / Montörsjobb / Alvesta Visa alla montörsjobb i Alvesta
2026-07-20
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, Växjö
eller i hela Sverige
Tjänsten är i Vislanda, Wica Cold AB.
Till vår Lackavdelning arbetar du utifrån givna arbetsprocesser. Vår lackavdelning har en central roll i vår produktion som förser samtliga monteringslinor med lackade plåtdetaljer. Lackavdelningen består av ett gott gäng glada medarbetare som arbetar tätt tillsammans. Plåtdetaljerna förbereds inför det ska lackas i vår automatiserad pulverlackering och därefter tillkommer efterarbete och lagerplacering.
Vi söker en ny kollega till det team som arbetar
Månd - Tors 08.00 - 19.00, ledig fredagar.
Wica bygger hela kyldisken från början till slut. Vi levererar kompletta kyl- eller frysdiskar från fabrik till kund. Gå gärna in på vår hemsida för att läsa mer om våra produkter.
Vi söker dig som har intresse för industri och teknik. Det är fördel om du har truckkort.
De personliga egenskaperna är viktiga: Engagerad, ansvarsfull och nyfiken. Du har lätt för att samarbeta och har en positiv och flexibel inställning.
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Anställningen är en visstidsanställning med stor chans till en tillsvidareanställning.
Visste du att vi är Alvesta Kommuns största privata arbetsgivare med 350 anställda.
Vi erbjuder dig:
En arbetsplats där vi är ett gott gäng som hjälper varandra.
En utvecklande och spännande arbetsplats med högt tempo där vi alla arbetar mot gemensamma mål.
Årliga kick-offer, sommar- och julfester och däremellan Teambuildingaktiviteter.
Vi har kul tillsammans!
På Wica Cold är vi 350 anställda varav 220 personer arbetar i produktion.
Skicka din ansökan med cv och personligt brev så snart som möjligt, senast 2026-08-02, urval sker löpande. Märk ansökan med montör.
Ansökan skickas till personal@wica.se
Om du har skickat in ansökan senaste 14 dagarna, behöver du inte skicka igen.
WICA Cold AB är ett expansivt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför kyl- och frysutrustning för livsmedelsbutiker. Våra kunder finns främst i Norden och Baltikum. WICA ingår i Arneg Group, en internationell koncern representerad med ca 3300 anställda i över 80 länder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: personal@wica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wica Cold Aktiebolag
(org.nr 556293-4462)
Elnarydsvägen 22 (visa karta
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342 51 VISLANDA Arbetsplats
Wica Cold AB Jobbnummer
10007339