Industriarbetare till kund i Falkenberg
Adecco Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Falkenberg Visa alla maskiningenjörsjobb i Falkenberg
2026-03-05
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Falkenberg
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Som produktionsarbetare jobbar du hos vår kund inom industrin. Du kommer att arbeta i produktionen och jobba utefter ritningar och instruktioner där det krävs både noggrannhet och precision. Tillsammans med dina kollegor jobbar ni i ett team med stort fokus på säkerhet och kvalitet.
Arbetstiden är förlagd på dagtid, måndag-fredag, 7-16.
Om dig
Vi söker dig som är engagerad i arbetet och gillar att arbeta fysiskt. Du tycker det är kul med nya utmaningar, är driven och engagerad samt kan leverera med god kvalitet. Eftersom man arbetar i team är det viktigt med samarbete, en positiv inställning och flexibilitet. Du behöver behärska det svenska språket i tal och skrift.
Det är meriterande om du har truck- eller traverskort och tidigare erfarenhet av arbete inom industri-, bygg- eller fordonsbranschen. Körkort samt tillgång till bil är ett krav.
I denna tjänst kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Tjänsten är ett konsultuppdrag med 6 månaders visstidsanställning, vilket betyder att du är anställd av Adecco och uthyrd till kund. På lång sikt kan även en direktanställning hos kunden vara aktuellt. Vi vill att du ska må bra och ger dig friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Emma Andersson via emma.v.andersson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Consultant Manager
Emma V Andersson emma.v.andersson@adecco.se Jobbnummer
9779763