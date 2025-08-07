Industriarbetare sökes i Skaraborg
Om Jobbet
På Jovi Konsult samarbetar vi med flera företag inom produktion och industri, och söker nu dig som är driven, noggrann och kvalitetsmedveten för både långsiktiga och kortsiktiga uppdrag. Hos oss får du möjlighet att knyta värdefulla kontakter och skaffa arbetslivserfarenhet inom olika branscher i Skaraborg.
Vi söker industriarbetare för framtida uppdrag där arbetsuppgifterna varierar beroende på kund och projekt.
Detta är en öppen annons och är inte riktad till någon specifik kund. Vid en eventuell telefonintervju med dig kommer vi gå igenom de uppdrag vi har inom produktion/industri och se vad vi har som kan passa dig.
Egenskaper och personliga kvaliteter Vi letar efter dig som har en ödmjuk inställning, sprider positiv energi och är ansvarstagande. Du utför dina arbetsuppgifter noggrant och effektivt. Erfarenhet av liknande arbete är inte ett krav, då vi främst värdesätter din personlighet.
Du har en vilja att förstå och ställer frågor när det behövs, men tar också egna initiativ för att stötta teamet. Du har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt, och är duktig på att samarbeta.
Din bakgrund och erfarenhetFör att lyckas i denna roll ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet från industrisektorn, särskilt inom områden som montering, svetsning eller CNC-bearbetning. Erfarenhet av att hantera maskiner och förståelse för olika produktionsprocesser är en stor fördel. Det är viktigt att du har en praktisk inställning och arbetar noggrant med fokus på kvalitet och precision i varje moment.
Ansökan och urval
Vi använder oss av löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Därför uppmuntrar vi dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt för att inte gå miste om möjligheten att bli en del av vårt dynamiska och framgångsrika team! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
