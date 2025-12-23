Industriarbetare sökes i Eskilstuna
Libera i Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Eskilstuna Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Eskilstuna
2025-12-23
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Köping
eller i hela Sverige
Uppdraget:
Libera är nu på jakt efter industriarbetare i Eskilstuna. Här kommer du få arbeta med varierande moment som exempelvis traverskörning, övervakning av maskiner eller att köra travers. Vi ser gärna att du som söker har en bakgrund inom industrin och har tidigare vana som operatör. Erfarenhet av ritningsläsning sedan tidigare.
Vi arbetar med en jämn könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vem du är:
Vi söker dig som har tidigare bakgrund inom industrin, som inte är rädd för att ta i när det behövs. Som person är du flexibel, ordningsam och har ett högt säkerhetstänk. Vi önskar att du tidigare har arbetat som operatör eller inom tyngre industri.
Din erfarenhet
Innehar körkort B
Du innehar truckkort A-B
Traverskort
Arbetslivserfarenhet inom industri, traverskörning, operatör eller liknande
Tidigare erfarenhet av ritningsläsning
Arbetstider:
5-skift (dag, kväll, natt, helg)
Vi utför bakgrundskontroll i samband vid eventuell anställning. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi genomför detta moment.
Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6899164-1766236". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Kungsgatan 92 (visa karta
)
632 21 ESKILSTUNA Arbetsplats
Libera Jobbnummer
9663390