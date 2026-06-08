Industriarbetare Sökes
Uniflex AB / Lagerjobb / Norrköping Visa alla lagerjobb i Norrköping
2026-06-08
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, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Vi söker kontinuerligt nya medarbetare till kommande uppdrag inom industri, produktion, montage och teknik. Våra kunders behov varierar över tid, vilket innebär att vi löpande söker kandidater med olika kompetenser och erfarenheter.
De tjänster som kan bli aktuella omfattar bland annat:
Montörer och industrimontörer
Elmontörer och eltekniker
Snickare och träarbetare
Kantbockare och plåtbearbetare
Maskinoperatörer
Verkstadsarbetare
Produktionspersonal
Lager- och logistikmedarbetare
Truckförare
Underhållstekniker
Drift- och processoperatörer
Mekaniker och servicetekniker
Industrielektriker
Vi söker dig som är engagerad, noggrann och har ett intresse för praktiskt arbete. Du trivs i en produktionsmiljö och bidrar till en säker och effektiv arbetsplats. Erfarenhet från industri, verkstad, bygg eller produktion är meriterande men inget krav för alla uppdrag.
Meriterande kvalifikationer
Traverskort
Truckkort A1–B4
Heta Arbeten
Elsäkerhetsutbildning
Erfarenhet av ritningsläsning
Erfarenhet av mätteknik och kvalitetskontroller
B-körkort
Observera att ovanstående kvalifikationer är meriterande men inte ett krav. För rätt person finns goda möjligheter att matchas mot lämpliga uppdrag även utan samtliga certifikat.
Vi söker dig som
Är ansvarstagande och har god arbetsmoral
Har ett högt säkerhetstänk
Är flexibel och kan anpassa dig till olika arbetsuppgifter
Har lätt för att samarbeta med andra
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Behärskar svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Spännande och varierande uppdrag inom industrin
Möjlighet till både kortare och långsiktiga uppdrag
Chansen att utveckla din kompetens inom olika områden
En trygg och professionell arbetsmiljö
Är du intresserad av nya möjligheter inom industrin? Skicka in din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med urval och kontaktar kandidater när passande uppdrag blir aktuella.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7871294-2041643". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Södra Grytsgatan 4 (visa karta
)
602 33 NORRKOPING Jobbnummer
9952765