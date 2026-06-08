Industriarbetare Sökes

Uniflex AB / Lagerjobb / Norrköping
2026-06-08


Visa alla lagerjobb i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Uniflex AB i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-06-08

Om tjänsten
Vi söker kontinuerligt nya medarbetare till kommande uppdrag inom industri, produktion, montage och teknik. Våra kunders behov varierar över tid, vilket innebär att vi löpande söker kandidater med olika kompetenser och erfarenheter.
De tjänster som kan bli aktuella omfattar bland annat:

Montörer och industrimontörer

Elmontörer och eltekniker

Snickare och träarbetare

Kantbockare och plåtbearbetare

Maskinoperatörer

Verkstadsarbetare

Produktionspersonal

Lager- och logistikmedarbetare

Truckförare

Underhållstekniker

Drift- och processoperatörer

Mekaniker och servicetekniker

Industrielektriker

Vi söker dig som är engagerad, noggrann och har ett intresse för praktiskt arbete. Du trivs i en produktionsmiljö och bidrar till en säker och effektiv arbetsplats. Erfarenhet från industri, verkstad, bygg eller produktion är meriterande men inget krav för alla uppdrag.
Meriterande kvalifikationer

Traverskort

Truckkort A1–B4

Heta Arbeten

Elsäkerhetsutbildning

Erfarenhet av ritningsläsning

Erfarenhet av mätteknik och kvalitetskontroller

B-körkort

Observera att ovanstående kvalifikationer är meriterande men inte ett krav. För rätt person finns goda möjligheter att matchas mot lämpliga uppdrag även utan samtliga certifikat.
Vi söker dig som

Är ansvarstagande och har god arbetsmoral

Har ett högt säkerhetstänk

Är flexibel och kan anpassa dig till olika arbetsuppgifter

Har lätt för att samarbeta med andra

Är noggrann och kvalitetsmedveten

Behärskar svenska i tal och skrift

Vi erbjuder

Spännande och varierande uppdrag inom industrin

Möjlighet till både kortare och långsiktiga uppdrag

Chansen att utveckla din kompetens inom olika områden

En trygg och professionell arbetsmiljö

Är du intresserad av nya möjligheter inom industrin? Skicka in din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med urval och kontaktar kandidater när passande uppdrag blir aktuella.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7871294-2041643".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Södra Grytsgatan 4 (visa karta)
602 33  NORRKOPING

Jobbnummer
9952765

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