Industriarbetare sökes!
Jakkal Resourcing AB / Maskinförarjobb / Nyköping Visa alla maskinförarjobb i Nyköping
2026-01-27
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jakkal Resourcing AB i Nyköping
, Oxelösund
, Norrköping
, Eskilstuna
, Kungsör
eller i hela Sverige
Vi behöver förstärka vårt team med en medarbetare som ska arbeta med bearbetning/skärning och viss del svetsning samt traverskörning.
Har du erfarenhet av bearbetning av metall, som skärande bearbetning eller svetsning så är det mycket meriterande. Krankort för radio- eller taktravers är ett krav.Publiceringsdatum2026-01-27Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av industrin och/eller har en teknisk utbildning.
Du är som person händig, ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Du är tekniskt lagd och gillar att lösa problem som uppstår i det dagliga arbetet. Att arbeta under högt tempo och med ett högt säkerhetstänk samt att vid behov ta i med kroppen är inga problem för dig.
Viktigt att du är flexibel och kan arbeta skift.
Krav: Körtillstånd för taktravers- eller radiokran (lyftanordningar/säkra lyft). Truckkort meriterande.
Ansökningar behandlas löpande varvid tjänsten kan tillsättas tidigare, så välkommen med din ansökan till ansok@jakkal.se
redan idag!
Vid frågor, välkommen att höra av dig till konsultchef/rekryterare Lotta Myllyvainio, se vidare kontaktuppgifter.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Jakkal Resourcing är ett rekryterings- och bemanningsföretag inriktat främst mot industrin. Vi erbjuder en träffsäker matchning mellan våra kunders behov och våra medarbetares erfarenhet och kompetens. Vi vill göra skillnad för våra kunder och medarbetare. Rätt kompetens på rätt plats är viktigt samt att våra medarbetare och kunder trivs och utvecklas tillsammans. En stark lokal närvaro är något vi värderar högt, vi har kontor i Nyköping, Köping och Örebro. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: ansok@jakkal.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Traversförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jakkal Resourcing AB
(org.nr 559240-2670) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Konsultchef
Lotta Myllyvainio lotta@jakkal.se Jobbnummer
9706829