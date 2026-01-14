Industriarbetare sökes
Vi söker dig till ett trevligt familjeföretag med en passion för precision och kvalitet. Hos dem är varje medarbetare en viktig del av teamet, och de värdesätter en öppen och positiv arbetsmiljö. Alla där är stolta över sitt arbete och sin dedikation till att leverera bästa möjliga lösningar till sina kunder.Arbetsuppgifter
Som riktare inom sågbladstillverkning kommer du att arbeta med att säkerställa att sågbladen håller högsta möjliga precision och kvalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• Riktning och justering av sågblad för att uppnå rätt planhet och spänning.
• Kontroll och mätning av bladens geometri med hjälp av specialverktyg och mätinstrument.
• Identifiering och åtgärdande av avvikelser i materialet.
• Löpande kvalitetskontroller under och efter bearbetningsprocessen.
• Samarbete med produktion och underhåll för att säkerställa en jämn och effektiv tillverkningsprocess.
• Bidra till förbättringar av metoder och rutiner för ökad precision och effektivitet.
Din bakgrund/Dina egenskaper
• Du har erfarenhet av plåtbearbetning och/eller plåtslageri.
• Vana av att läsa ritningar och arbeta efter specifikationer är meriterande.
• Du är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett öga för detaljer.
Vi värdesätter att du är ansvarstagande, samarbetsvillig och har en positiv inställning.
Vi erbjuder dig
En trygg och familjär arbetsplats med stora möjligheter att utvecklas.
Heltidstjänst som inleds med provanställning och därefter möjlighet till tillsvidareanställning.
Information och kontakt
Arbetstiden är dagtid. Tillträde enligt överenskommelse, sista ansökningsdag är 13/2, vi gör löpande urval så sök gärna omgående. Tjänsten börjar som en visstidsanställning på Wikan Personal men det finns goda möjligheter för rätt person att anställningen går över till vår kund.
Har du frågor om tjänsten ring gärna Oskar Håkansson 0381-480952.
