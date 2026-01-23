Industriarbetare med byggbakgrund
Montico HR Partner AB / Maskinoperatörsjobb / Katrineholm Visa alla maskinoperatörsjobb i Katrineholm
2026-01-23
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Katrineholm
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
*
A-Staffing i Katrineholm söker nu industriarbetare med byggbakgrund. Kunden tillverkar prefabricerade betongelement och arbetsuppgifter som armering och gjutning ingår. Skiftarbete förekommer.
Tjänsten avser uthyrning sex månader. För rätt person finns därefter goda möjligheter att gå över i direktanställning hos kunden.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Ritningsläsning, armering och gjutning av prefabricerade betongelement. Truck- och traverskörning ingår.
Vi söker dig som
Gymnasieutbildning från Bygg och anläggningsprogrammet eller motsvarande praktiskt gymnasieprogram är önskvärt men upplärning i yrket kommer även att ske på arbetsplatsen.
Vi söker dig som är allmänt händig, klarar av ett stående arbete där tunga lyft förekommer och som kräver god rörlighet. Det allra viktigaste är god arbetsmoral, vilja och intresse för att arbeta och lära sig. Då du kommer att ingå i ett arbetslag förutsätter vi att du vill bidra till god stämning och gillar att jobba i ett team.
Du måste kunna läsa och arbeta utifrån ritning, ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna ta till dig säkerhetsinstruktioner både muntligt och skriftligt. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11097". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A-Staffing Sweden AB Kontakt
Pernilla Svensson pernilla.svensson@montico.se Jobbnummer
9701811