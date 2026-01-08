Industriarbetare | Lernia | Vetlanda
Lernia Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Vetlanda
2026-01-08
Gör dig startklar hos oss på Lernia! Vi söker ständigt efter engagerade, flexibla och ansvarstagande arbetare för kommande uppdrag runt om Höglandet. Vi söker dig som trivs med ett praktiskt arbete och vill fortsätta att utvecklas inom industrin. Notera att olika krav tillämpas för olika roller, där vi förutom tidigare erfarenhet värderar rätt personliga egenskaper högt. Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Placeringsort: Vetlanda
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstider: Skiftform eller oregelbundna tider kan förekomma
Anställningsform: Visstidsanställnng
Tillträde: Omgående / enligt överenskommelse
Om dig
Vi ser gärna att du som söker är flexibel och har en hög arbetsmoral. Som person förväntas du vara en lagspelare med stor ansvarsförmåga samt att du hanterar ditt arbete med effektivitet. Du ska även vara praktisk lagd, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt ha en god problemlösningsförmåga. Arbetet omfattar skiftgång, du behöver därför vara en flexibel person som ska kunna arbeta både natt, dag och kväll. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi tror att du som söker är en engagerad person som är mån om att göra ett noggrant jobb som du känner dig stolt över.
Formell Kompetens
Körkort B & tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska
Tidigare erfarenhet/utbildning inom industri, tillverkning / produktion
Meriterande
Truckkort
Traverskort
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om LerniaLernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänstenFör att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
BakgrundskontrollFör vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
