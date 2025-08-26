Industriarbetare | Lernia | Oskarshamn
Är du redo för en ny utmaning i en dynamisk miljö? Lernia i Oskarshamn erbjuder dig chansen att utvecklas inom industrin. Som en del av vårt team får du möjligheten att växa och forma din framtid, med trygghet och variation i fokus. Välkommen till Lernia!Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
Om tjänsten: Som konsult på Lernia kommer du att arbeta inom industri, lager, logistik eller administration. Du ansvarar för att utföra dina arbetsuppgifter noggrant och effektivt, bidra till teamets framgång och anpassa dig till varierande arbetsmiljöer.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har minst en gymnasieutbildning och gärna erfarenhet inom industrin. Ett tekniskt intresse är också viktigt för att lyckas i rollen. Du behöver vara i god fysisk form då arbetet ibland kan vara tungt och monotont. Vi värdesätter att du är händig, självgående och har ett positivt förhållningssätt i samarbetet med kollegor. Flexibilitet, ansvarstagande och hög arbetsmoral är avgörande egenskaper för denna tjänst.
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom industri, lager eller logistik. Kunskaper inom specifik industriell teknik eller certifieringar kan också vara en fördel. Att ha arbetat i team tidigare och ha erfarenhet av att anpassa sig till olika arbetsmiljöer värderas högt. Ytterligare utbildningar inom vuxenutbildning eller yrkesspecifika kurser kan också ge dig en fördel i urvalsprocessen.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta Elin Eriksson, elin.eriksson@lernia.se
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
