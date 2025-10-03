Industriarbetare | Lernia Bemanning & Rekrytering | Tierp
2025-10-03
Hos vår kund har du chansen att skapa perfektion i varje komponent. Fokus ligger på kvalitet och precision, där detaljer är avgörande. Utveckla ditt tekniska intresse och få möjlighet att växa i en innovativ verkstad!Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
Som industriarbetare kommer du att kvalitetssäkra komponenter genom att runda av hörn, ta bort skarvar och förfina ytskikt med hjälp av olika verktyg, vilket kräver noggrannhet och tålamod i samarbete med dina kollegor i teamet.
Om dig
Formell kompetens
Du är tekniskt intresserad, bör ha god finmotorik och ett utpräglat sinne för detaljer, då rollen som industriarbetare på vår verkstad innefattar kvalitetssäkring av komponenter. Arbetet kräver att du är noggrann, tålmodig och uthållig. Du bör också vara beredd på att anpassa dig till förändringar i skiftgången, som i dagsläget är 2-skift. Du har fullständiga gymnasiebetyg och körkort B.
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från industrin, gärna i en liknande roll eller som operatör. En bakgrund inom verkstadsarbete kan ge dig en fördel när det kommer till att hantera olika verktyg och tekniker för att runda av hörn, ta bort skarvar och förfina ytskikt. Vi värdesätter också en vilja att utvecklas i andra roller på maskinverkstaden, vilket gör en bredare industriell erfarenhet extra värdefull.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Anställningen inleds med sex månaders visstidsanställning hos Lernia. Stora chanser finns för förlängning och övertag hos kund.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning@lernia.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
Detta är ett heltidsjobb.
