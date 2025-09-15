Industriarbetare inom packning och utlastning
Om kundföretaget
Vår kund är ett världsledande industriföretag med verksamhet i Ludvika. Här står innovation, kvalitet och hållbar utveckling i fokus. Företaget är en viktig aktör inom sin bransch och erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där medarbetare får vara del av tekniska framsteg på global nivå.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Är du ordningsam, gillar fartfyllda arbetsdagar och vill ha en viktig roll i industrins flöde? Vi söker industriarbetare till packning, godsmottagning och utlastning.
Dina arbetuppgifter kan innefatta:
• Ta emot gods och material.
• Packa, märka och förbereda produkter för utleverans.
• Lastning och lossning med truck och travers.
• Hålla ordning och struktur i lagret för att arbetet ska flyta på.
• Skiftarbete förekommer, tvåskift/treskift/natt.Profil
Vi söker dig som:
• Har giltigt truck & travers kort.
• Är noggrann och effektiv i ditt arbete.
• Har god systemvana och gillar att arbeta med ordning och rutiner.
• Trivs i en roll med varierande uppgifter och där samarbete är viktigt.
Övrig information
Vi erbjuder:
• Ett jobb där du blir en nyckelperson i flödet mellan produktion och leverans.
• En arbetsvardag med variation och tempo.
• Möjlighet att utvecklas inom logistik och industri.
Skicka in din ansökan så snart du kan, senast 30/9. Intervjuer sker löpande och uppdrag kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor kring tjänsten vänligen kontakta
Richard Heurlin Brücknerrichard@konsultia.seOm företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
