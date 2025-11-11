Industriarbetare för kommande behov sökes!
2025-11-11
Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet från industrin och söker nya utmaningar? Då är du den vi söker!
Till våra kundföretag som är verksamma inom fordon, metall, trä, plast, textil och livsmedelsindustrin söker vi nu fler Industrimedarbetare för kommande behov. Våra kundföretag ligger i Varberg med omnejd. Arbetstiden är förlagd till dagtid eller två-skift. Två-skift innebär att du växlar mellan att arbeta tidigt skift ena veckan och sent skift veckan därpå. Vi söker bland annat:
Montörer
Produktionsarbetare
Maskinoperatör/Ställare
Manuellsvetsare/Robotsvetsare
Lagerarbetare/Truckförare
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som har någon form av industri- och/eller lagerbakgrund sedan tidigare. Exempelvis har du arbetat med tekniska arbeten sedan innan, alternativt gått en teknisk eller praktisk utbildning. Du har inget emot att arbeta fysiskt med kroppen. B-körkort och tillgång till egen bil är inget krav då det går att ta sig till kundföretagen via kollektiva medel. En merit är om du har truckkort med A- och B behörighet eller annat certifikat såsom travers eller heta arbeten.
Gillar du exempelvis att skruva och meka på fritiden ses det som en fördel hos våra kundföretag. Du som person är ansvarstagande och tycker om att lämna ifrån dig ett gott utfört arbete. Du förstår att en hög kvalitetsnivå på de produkterna du monterar/svetsar ska vidare till kund, vilket medför att du är noggrann i ditt sätt att arbeta.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
