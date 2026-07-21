Industriarbetare

Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Renhållningsjobb / Katrineholm
2026-07-21


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Publiceringsdatum
2026-07-21

Dina arbetsuppgifter
I rollen som allmän industriarbetare kommer du att ingå i ett team som ansvarar för säker demontering och sortering av material. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat:

Sortering och fraktionering av material för återvinning och avfallshantering

Användning av handverktyg och vissa elverktyg vid demontering

Samarbete med kollegor för att upprätthålla ett säkert och effektivt arbetsflöde

Följa säkerhetsrutiner och arbetsmiljöföreskrifter samt rapportera avvikelser

Vi söker dig som


Är noggrann, säkerhetsmedveten och följer givna rutiner

Trivs med fysiskt arbete och har god uthållighet

Kan arbeta både självständigt och i team

Har god kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift

Erfarenhet från bygg, rivning, sanering eller avfallshantering är meriterande men inte ett krav. Giltigt truckkort, traverskort eller andra relevanta certifikat är meriterande.

Dina personliga egenskaper
Säkerhetsmedveten och ansvarstagande

Flexibel och lösningsorienterad

Positiv och samarbetsvillig

Noggrann och kvalitetsmedveten

Anställningsform
Visstidsanställning eller uppdrag beroende på projekt

Heltid

Placeringsort:Katrineholm

Start enligt överenskommelse

Arbetstider
Vanligtvis dagtid måndag–fredag, vissa projekt kan kräva skift eller varierande arbetstider.

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och gärna information om relevanta certifikat och tillgänglighet. Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8098820-2108909".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB (org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Drottninggatan 11 (visa karta)
641 30  KATRINEHOLM

Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB

Jobbnummer
10007923

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