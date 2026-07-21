Industriarbetare
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Renhållningsjobb / Katrineholm Visa alla renhållningsjobb i Katrineholm
2026-07-21
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB i Katrineholm
, Vingåker
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
I rollen som allmän industriarbetare kommer du att ingå i ett team som ansvarar för säker demontering och sortering av material. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Sortering och fraktionering av material för återvinning och avfallshantering
Användning av handverktyg och vissa elverktyg vid demontering
Samarbete med kollegor för att upprätthålla ett säkert och effektivt arbetsflöde
Följa säkerhetsrutiner och arbetsmiljöföreskrifter samt rapportera avvikelser
Vi söker dig som
Är noggrann, säkerhetsmedveten och följer givna rutiner
Trivs med fysiskt arbete och har god uthållighet
Kan arbeta både självständigt och i team
Har god kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift
Erfarenhet från bygg, rivning, sanering eller avfallshantering är meriterande men inte ett krav. Giltigt truckkort, traverskort eller andra relevanta certifikat är meriterande.Dina personliga egenskaper
Säkerhetsmedveten och ansvarstagande
Flexibel och lösningsorienterad
Positiv och samarbetsvillig
Noggrann och kvalitetsmedveten
Anställningsform
Visstidsanställning eller uppdrag beroende på projekt
Heltid
Placeringsort:Katrineholm
Start enligt överenskommelse
Arbetstider
Vanligtvis dagtid måndag–fredag, vissa projekt kan kräva skift eller varierande arbetstider.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och gärna information om relevanta certifikat och tillgänglighet. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8098820-2108909". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Drottninggatan 11 (visa karta
)
641 30 KATRINEHOLM Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Jobbnummer
10007923