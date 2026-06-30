Industriarbetare
OnepartnerGroup Östergötland AB / Montörsjobb / Norrköping Visa alla montörsjobb i Norrköping
2026-06-30
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, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Östergötland AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Är du öppen för nya jobbmöjligheter inom industri men hittar inget passande uppdrag eller ledig tjänst just nu? Varmt välkommen att skicka in din spontanansökan för industriarbetare!
Om OnePartnerGroup
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Oavsett vilken tjänst eller bransch ditt hjärta klappar lite extra för kan vi hjälpa dig att hitta ett jobb som passar dig, antingen som anställd hos oss eller genom att du blir rekryterad till företag vi samarbetar med. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad innebär det att skicka in en spontanansökan?
När du skickar in en ansökan till oss via denna annons har vi möjlighet att matcha dig mot flera spännande tjänster som kan komma att dyka upp via oss framöver. Vi kikar på ditt CV så snart vi kan och återkoppling kan dröja till efter semestern i augusti. Därefter kan du komma att bli kontaktad av oss för en telefonavstämning kring vad just du söker för nya utmaningar inom industri framöver.
Skicka in en spontanansökan genom att skapa en profil, ladda upp ditt CV och beskriv vad för arbeten du är intresserad av. Då registreras du i vår kandidatdatabas och om ett passande uppdrag/tjänst dyker upp så kan vi eventuellt ta kontakt med dig och på så sätt vara språngbrädan mot nya karriärmöjligheter.
Vilka jobb inom industri kan OnePartnerGroup Östergötland erbjuda?
Montör
Truckförare
Servicearbetare
Sanerare
Lagermedarbetare
Svetsare
CNC – operatör
Maskinoperatör
Vem är du?
Våra kunder finns på olika platser i Östergötland så vi ser att du som söker har körkort och tillgång till bil. Har du även truckkort är det meriterande. Som person är du engagerad, effektiv och noggrann. Det är ett fysiskt krävande arbete och är därför viktigt att du tycker om att arbete med kroppen. Du är flexibel med tider då det förekommer skiftarbete på flera av våra kundföretag. Vi lägger även stor vikt vid att du är social och trivs med att samarbeta med andra samt att du har ett öppet och trevligt agerande mot kunder och kollegor.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har ansökt till tjänsten kommer du först få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten.
Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Vi välkomnar varmt din spontanansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Östergötland AB
(org.nr 556958-4476), https://www.onepartnergroup.se/
602 32 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Stefan Forsberg stefan.forsberg@onepartnergroup.se +46707350989 Jobbnummer
9984733