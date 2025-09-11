Industrialiseringstekniker
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Vill du vara med och ta nya produkter från idé till verklighet och skapa effektiva produktionslösningar i en global industri? Vår kund söker nu en industrialiseringstekniker som vill bidra med sin tekniska kompetens och samtidigt fortsätta växa i en innovativ miljö.
Om rollen
Som industrialiseringstekniker är du delaktig i industrialiseringsprocessen, alltså innan en produkt eller process tas in i produktionen. Du kommer jobba i projekt i övergången mellan utveckling och produkt. Detta kan handla om exempelvis nya produktlansering, investeringar av nya maskiner eller andra, större omställningar.
Vem du är
Som person tror vi att du är uppfinningsrik, har god samarbetsförmåga och är strukturerad. Du ska även vara intresserad av att kontinuerligt förbättra och utveckla arbetssättet. Vi tror att du har:
Universitetsexamen inom maskinteknik, industri eller liknande.
Några års erfarenhet som industrialiseringstekniker, produktionstekniker eller liknande roll.
Vana att jobba projektbaserat.
Att vara konsult på Consensus
Som konsult hos Consensus får du stor frihet, kompetensutveckling och samtidigt ett stort personligt ansvar. Du blir en oerhört viktig medarbetare i vårt team och som ambassadör hos våra kunder. Du får en avgörande roll där din framgång kommer att bidra till vår och våra kunders fortsatta tillväxt.
Känner du dig redo för att ta nästa steg i din karriär och få möjlighet att använda din expertis för att göra skillnad för oss och våra kunder? Var med på vår resa så skapar vi unika möjligheter tillsammans!
Har du några frågor är du välkommen att kontakta Elisabeth Mattsson på 072-600 64 49, alternativt elisabeth.mattsson@consensus.nu
Vi ser fram emot din ansökan på www.consensus.nu.
Ansök redan idag då vi hanterar ansökningar löpande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
